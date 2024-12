Micron: Nach rabenschwarzem Handelstag jetzt auch noch ein Earnings-Crash!

Als wäre der Mittwoch nicht schon katastrophal genug verlaufen, nachdem die US-Notenbank Fed ihre Zinsprognose für die kommenden zwei Jahre dramatisch angehoben hat und zwei Zinssenkungen weniger sieht als der Markt erwartet hatte, enttäuschte Micron mit seinen in der Nachbörse präsentierten Quartalszahlen. Die Aktie steht am Donnerstag vor einem Crash!

Erwartungen gerade so getroffen, Versagen beim Ausblick

Die Erwartungen für das zurückliegende Quartal hat Micron gerade so übertreffen können. Die Erlöse landeten mit 8,71 Milliarden US-Dollar um einen Cent über den Schätzungen. Ähnlich knapp fiel auch die Vorstellung der Quartalszahlen beim Gewinn pro Aktie aus. Hier legte Micron 1,79 US-Dollar vor, was um zwei Cent über der Marktprognose lag.

Völliges Versagen zeigte der Halbleiterkonzern beim Ausblick auf das kommende Quartal. Während Analysten mit einem Umsatz von knapp 9 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten, stellte Micron lediglich 7,7 bis 8,1 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Auch die Guidance für den Gewinn enttäuschte: Anstatt der prognostizierten 1,92 US-Dollar je Anteilsschein rechnet Micron lediglich mit 1,33 bis 1,53 US-Dollar Gewinn pro Aktie.

Anleger entsetzt, Aktie bricht dramatisch ein

Das Entsetzen der Anleger über den schwachen Ausblick kannte nach Verlusten von 4,3 Prozent im regulären Handel kaum Grenzen. In einer ersten Reaktion verbilligten sich die Micron-Anteile um 15 Prozent. Unter 90 US-Dollar stieß die Aktie jedoch auf erstes Kaufinteresse, sodass das Minus nach 7,5 Millionen gehandelten Stücken (Stand: 22:30 Uhr MEZ) auf 13 Prozent schrumpfte.

Der Geschäftsausblick zeigt Wirkung auf die gesamte Branche. Die Anteile von Mitbewerber Western Digital büßten nachbörslich rund 4 Prozent ein, Seagate-Aktien verloren rund 1,5 Prozent. Auch diese beiden Werte mussten bereits im regulären Handel Federn lassen. Am Donnerstagmorgen dürfte es Samsung und SK Hynix am ohnehin schwachen südkoreanischen Markt treffen.

Fazit: Hier boomt allenfalls die Konkurrenz

Der als KI-Gewinner gehandelte Speicherchip-Spezialist Micron hat mit seinem Zahlenwerk nicht überzeugen können. Während die Erwartungen nur um das Nötigste übertroffen wurden, enttäuschte der Ausblick für das kommende Quartal auf ganzer Linie – das Unternehmen selbst rechnet nicht damit, noch stärker als bisher vom KI-Boom profitieren zu können.

Das dürfte beim wichtigen Speicher mit hoher Bandbreite (HBM3E) auch an der Konkurrenz durch Samsung und SK Hynix liegen, die mit ihren Produkten schneller am Markt waren als die US-Amerikaner. Es ist angesichts der Halo-Effekte des schwachen Ausblicks aber zu bezweifeln, dass die am Donnerstag vom Desaster bei Micron profitieren können.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,48 % und einem Kurs von 86,90EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2024, 22:30 Uhr) gehandelt.

