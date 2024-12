Weihnachten: Diese Börsen haben heute geöffnet

An Börsenfeiertagen findet kein Handel mit Aktien und Anleihen statt. In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), im übrigen Europa, in den USA und in vielen anderen Ländern der Welt sind der erste und zweite Weihnachtsfeiertag Börsenfeiertage.

In einigen nichtchristlichen Ländern der Welt sind die Börsen dagegen sowohl am 25. als auch am 26. Dezember geöffnet. Dazu gehören China, Japan, Taiwan und Thailand. Auch in Russland ist die Börse geöffnet, da die Russen das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest erst am 7. Januar feiern. In anderen Ländern ist die Börse zumindest am 26. Dezember geöffnet: Dazu gehören Indien, Hongkong, Malaysia, Singapur und Südkorea.



Allerdings können an deutschen Börsenfeiertagen bei den meisten Brokern keine Orders für ausländische Handelsplätze aufgegeben werden. Dies gilt auch dann, wenn an diesem Tag im Ausland kein Börsenfeiertag ist. Grundsätzlich empfiehlt sich ein Blick auf den Handelskalender des eigenen Brokers zu werfen, da dieser den Zugang zeitlich begrenzen kann.



Wichtig für deutsche Anleger ist auch der Handelskalender der Frankfurter Wertpapierbörse. Hier sind alle handelsfreien Tage bis einschließlich Ende 2029 eingetragen.