Elon Musk unterstützt britische Rechtspopulisten

LONDON (dpa-AFX) - Elon Musk hat der rechtspopulistischen britischen Partei Reform UK seine Unterstützung versichert und spricht mit Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage über eine Spende. "Er ist überzeugt, das Mutterland der englischsprachigen Welt sei in großen Schwierigkeiten", schrieb Reform-Parteichef Farage über ein Treffen mit Musk in Florida in der britischen Zeitung "Telegraph".

Musk habe die regierende Labour-Partei und die Konservativen, die stärkste Oppositionskraft, als Einheitspartei bezeichnet und "keinen Zweifel daran gelassen, dass er hinter uns steht", betonte Farage. Er bestätigte, dass "zwangsläufig auch die Geldfrage zur Sprache" gekommen sei. "Darüber wird es noch weitere Verhandlungen geben."