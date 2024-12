Unicredit macht Ernst: Commerzbank-Anteil steigt auf 28 Prozent

Der Schritt signalisiert, dass CEO Andrea Orcel trotz Widerstands aus der deutschen Politik weiterhin an einer Übernahme der Commerzbank interessiert ist. Im September hatte Bundeskanzler Olaf Scholz von einer "unfreundlichen Attacke" gesprochen. Die Bundesregierung, die selbst 12 Prozent der Commerzbank hält, will vorerst keine weiteren Anteile verkaufen.

Der Übernahmeversuch fällt mitten in die Wahlkampfzeit und könnte in den kommenden noch stärker in den Fokus rücken. Orcel hofft auf eine Veränderung in der politischen Landschaft, die eine Übernahme erleichtern könnte. Allerdings hat auch der konservative Kanzlerkandidat Friedrich Merz Bedenken gegen einen möglichen Deal geäußert.



Die Nachricht beflügelte die Commerzbank-Aktie, die im frühen Frankfurter Handel um bis zu 4 Prozent auf knapp über 16 Euro zulegte. Auch die Papiere der Unicredit gewannen 1 Prozent hinzu.

Parallel zu den Aktivitäten in Deutschland verfolgt Orcel eine weitere große Übernahme: eine unaufgeforderte Offerte für Banco BPM, die Italiens größte Bank schaffen würde. Banco BPM prüft derzeit Maßnahmen zur Abwehr des Übernahmeversuchs.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





