Wie Technologie und Sicherheit den Erfolg von Kleinunternehmen in der DACH-Region treiben

Köln (ots) - Neue Umfragedaten von GoDaddy zeigen, dass der Einsatz moderner

Technologien und verbesserter Sicherheitsmaßnahmen entscheidend für das Wachstum

und die Wettbewerbsfähigkeit von Kleinunternehmen sind.



Während Kleinunternehmen zunehmend auf digitale Anforderungen reagieren, zeigt

die GoDaddy Global Entrepreneurship Survey 2024, wie wichtig digitale Tools für

Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) geworden sind.

Ebenso beleuchtet die Umfrage den wachsenden Bedarf an effektiven

Cyber-Security-Maßnahmen zur langfristigen Sicherung von Nachhaltigkeit und

Wettbewerbsfähigkeit.





Technologie als WachstumstreiberDie Umfrage unterstreicht die zentrale Rolle von Technologie für Wachstum undWettbewerb: 88 Prozent der befragten Unternehmer:innen betrachten dieDigitalisierung als entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Darüber hinaus geben 90Prozent der Befragten an, dass digitale Geräte und Anwendungen ihreArbeitsflexibilität fördern. 82 Prozent berichten, dass die Digitalisierung ihreArbeitsprozesse deutlich verbessert hat.Diese Zahlen verdeutlichen die breite Akzeptanz digitaler Lösungen, die sowohldie Kundenkommunikation als auch die Betriebseffizienz fördern. Besonders häufignutzen Unternehmer:innen in der DACH-Region dabei E-Mail-Benachrichtigungen (79Prozent), digitale Bezahlsysteme (62 Prozent) und elektronischeRechnungsstellung (61 Prozent).Trotz der fortschreitenden Digitalisierung setzen lediglich 36 Prozent derKleinunternehmen ein Customer-Relationship-Management-System (CRM) ein, umKundenbeziehungen zu verwalten. Hier liegt eine große Chance, die Kundenbindungweiter zu stärken. GoDaddy unterstützt Kleinunternehmer:innen dabei, den Kosten-und Zeitaufwand der digitalen Transformation zu minimieren.Digitale Investitionen für die ZukunftMit Blick auf 2025 planen 69 Prozent der DACH-Unternehmer:innen, ihreInvestitionen in Online-Vertrieb und Marketing auszubauen. Das zeigt einenklaren Trend hin zur Nutzung digitaler Kanäle für das Wachstum."GoDaddy bleibt ein zuverlässiger Partner für Kleinunternehmen in einer sichständig weiterentwickelnden digitalen Welt. Mit digitalen Lösungen undfachkundiger Unterstützung helfen wir Unternehmer:innen, ihr Businessaufzubauen, eine professionelle Website zu gestalten, Kund:innen zu gewinnen undihre Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Durch unser umfassendesOnline-Angebot schaffen wir mehr Chancengleichheit und begleitenKleinunternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft", sagt AlexandraAnderson, Marketingdirektorin DACH bei GoDaddy.Steigendes Sicherheitsbewusstsein bei KleinunternehmenMit der wachsenden Digitalisierung steigt auch das Sicherheitsbewusstsein derUnternehmer:innen in der DACH-Region. Laut Umfrage sind 85 Prozent der Befragtender Ansicht, angemessen auf Cyberangriffe vorbereitet zu sein. Die häufigstenVorsorgemaßnahmen sind die Installation von Antivirensoftware (76 Prozent) undregelmäßige Datensicherungen (67 Prozent).Es gibt jedoch noch weitere Schritte, die Kleinunternehmen ergreifen können, umihre Anfälligkeit für Cyberangriffe zu verringern: Nur die Hälfte (52 Prozent)gibt an, Firewalls einzusetzen, lediglich 44 Prozent nutzenVerschlüsselungssoftware. Diese zusätzlichen Schutzmaßnahmen könnenKleinunternehmen dabei helfen, ihre digitalen Ressourcen noch besserabzusichern.FazitWährend Kleinunternehmen zunehmend auf Digitalisierung setzen, zeigt dieGoDaddy-Umfrage, dass Kleinunternehmer:innen in der DACH-Region offen für neuedigitale Lösungen sind, um ihre Kundenbeziehungen zu stärken und effizienter zuarbeiten. GoDaddy bietet ihnen die passende Technologie, hilfreiche Ressourcenund umfassende Unterstützung, damit sie in der digitalen Welt erfolgreichwachsen und ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern können.Über die UmfrageDie GoDaddy Entrepreneurship Survey 2024 wurde im Januar 2024 von Advanis inSpanien, Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Indien, Deutschland, Österreich, Schweiz,den Philippinen, Malaysia, Pakistan, Ägypten, den Vereinigten ArabischenEmiraten und Saudi-Arabien durchgeführt. Als Stichprobenkriterium dientenKleinunternehmen, wobei Unternehmen anhand der Mitarbeiterzahl definiert wurden(1 bis 49 Mitarbeiter). Insgesamt wurden 4.383 Personen befragt.