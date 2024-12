Innovation und Kundenbindung durch Künstliche Intelligenz für Firmen immer interessanter

München (ots) -



- Die neue Technologie hat sich etabliert: 59 Prozent der Befragten wollen

aufgrund bereits erzielter Ergebnisse künftig stärker in Künstliche

Intelligenz investieren.

- Der Fokus der erwarteten Vorteile verschiebt sich von

Produktivitätssteigerungen hin zu verbesserten Kundenbeziehungen, mehr

Innovationen sowie neuen Ideen und Erkenntnissen durch KI.

- Bei Talentakquise, Risk & Governance sowie Datenmanagement liegen deutsche

Unternehmen klar hinter dem internationalen Durchschnitt.



Die Anforderungen an Künstliche Intelligenz ändern sich messbar: Deutlich

weniger Unternehmen als bisher fokussieren sich hierzulande auf reine

Effizienzsteigerung durch KI. Waren es vor einem Jahr noch 67 Prozent der

Befragten, sind es aktuell nur noch 45 Prozent. Auch bei den Kosteneinsparungen

rechnen lediglich 29 Prozent mit signifikanten Vorteilen, vier Prozentpunkte

weniger als zuvor.





Dafür soll die neue Technologie nun mehr Ideen und Erkenntnisse liefern: Fürnahezu jedes dritte Unternehmen (29%) ist die Bedeutung von KI für die Förderungvon Innovationen und strategischen Entscheidungen entscheidend. Das sinddeutlich mehr als noch vor knapp einem Jahr (17%), und es spricht für eineVerbesserung der Innovationskultur in deutschen Unternehmen, so die jüngsteDeloitte-Umfrage State of GenAI in the Enterprise (Q3), für die weltweit über2770 (Deutschland: 150) Unternehmen befragt wurden."Unternehmen in Deutschland waren bisher extrem auf unmittelbare Effizienzfokussiert", erklärt Dr. Björn Bringmann, Managing Director des Deloitte AIInstitute. "Die Technologie wird aber inzwischen besser verstanden undkompetenter wie auch zielgerichteter eingesetzt, etwa für komplexere Use Casesim Bereich Wachstum und Innovation." Diese seien schwieriger umzusetzen,versprächen aber auch eine höhere Rendite, so Bringmann. Der Fokus aufbetriebliche Effizienz schaffe die Voraussetzungen für einen strategischerenEinsatz von KI: "Die Firmen sollten ihren Blick nun mehr auf Innovation undWachstum richten - da liegt der große Mehrwert von Künstlicher Intelligenz."Unternehmen holen bei Umsetzung und Ausstattung stark aufBeachtliche 23 Prozent der Unternehmen in Deutschland konnten mehr als dieHälfte ihrer Experimente mit generativer KI in die Produktion überführen, wasdeutlich über dem globalen Durchschnitt liegt (16%). Gleichzeitig haben 74Prozent der Organisationen ihre Investitionen in Cloud-Lösungen erhöht, um einesolide Datenbasis für zukünftige KI-Initiativen zu schaffen. EinenBedeutungszuwachs verzeichnete auch der Fokus auf Kundenbeziehungen, der um vier