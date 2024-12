dm will online Medikamente verkaufen: Versandapotheken-Aktien brechen ein!

Sebastian Bayer, Geschäftsführer Marketing und Beschaffung bei dm, bestätigte gegenüber dem Handelsblatt, dass der Drogerieriese in den Online-Handel mit rezeptfreien Arzneimitteln einsteigen will: "Wir planen ausschließlich den Online-Handel mit rezeptfreien Arzneimitteln".

dm drängt in den Apothekenmarkt: Ein Gamechanger?

Mit über 2.000 Filialen allein in Deutschland und einer starken Online-Präsenz könnte dm einen entscheidenden Vorteil gegenüber spezialisierten Versandapotheken haben. Die Drogeriekette genießt ein hohes Vertrauen bei den Verbrauchern und verfügt über ein etabliertes Netzwerk, das potenziell in der Lage ist, Medikamente schnell und kostengünstig an die Kunden zu liefern.

"Sollte dm tatsächlich in den Arzneimittelmarkt einsteigen, könnte dies das Geschäftsmodell der Versandapotheken nachhaltig unter Druck setzen", so ein Branchenanalyst. Vor allem im hart umkämpften und margenschwachen Markt für rezeptfreie Medikamente könnten die neuen Pläne von dm die Preisdynamik deutlich verändern.

Versandapotheken unter Druck

Versandapotheken haben in den vergangenen Jahren von der zunehmenden Digitalisierung im Gesundheitswesen profitiert, insbesondere während der Pandemie, als der Online-Kauf von Medikamenten stark zunahm. Doch die Konkurrenz durch einen etablierten Handelsriesen wie dm könnte das Wachstum in diesem Segment deutlich bremsen.

Redcare Pharmacy und DocMorris stehen vor der Herausforderung, ihre Marktposition gegen einen potenziell schlagkräftigen neuen Player zu verteidigen. Marktbeobachter erwarten, dass die Versandapotheken in den kommenden Quartalen verstärkt in Marketing und Service investieren müssen, um ihre Kundenbasis zu sichern.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion