Bitcoin: Neues All Time High – Optionsmarkt wettet auf 120.000 US-Dollar!

"Wir gehen davon aus, dass die [Fed]-Sitzung in dieser Woche zur Volatilität des Marktes beitragen wird", kommentieren die K33-Research-Analysten Vetle Lunde und David Zimmerman in einer Notiz.

Der Markt blickt heute auf die letzte Sitzung der US-Notenbank in diesem Jahr. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed eine weitere Zinssenkung um einen Viertelpunkt durchführen wird, aber es herrscht weniger Klarheit über die politischen Aussichten für das nächste Jahr.

Und weiter. "[Danach] erwarten uns ruhige Makrowochen, die möglicherweise die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich die Dynamik von Bitcoin während der Feiertage weiter materialisiert."

Der Bitcoin hat am Dienstag einen Rekordwert von 108.315 US-Dollar erreicht, bevor er wieder etwas zurückfiel. Händler setzen verstärkt auf weitere Gewinne auf dem Optionsmarkt. An der Deribit-Optionsbörse, einer der größten Plattformen für Krypto-Derivate, liegt die höchste Konzentration von offenen Positionen für bullishe Wetten beim Ausübungspreis von 120.000 US-Dollar. Offene Positionen sind die Anzahl der ausstehenden Kontrakte.

Tipp aus der Redaktion: Ob stabiler Dividenden-Lieferant, Tech-Pionier oder spekulative Wette im Krypto-Bereich – wir haben die Märkte für Sie ausgiebig durchforstet und präsentieren Ihnen 6 Unternehmen, die große Chancen auf außergewöhnliche Kurssteigerungen besitzen. Hier sind, speziell für Sie, Ihre "6 Richtigen" für 2025.

Es gebe Gründe, beim derzeitigen Kursniveau "vorsichtig zu sein, was das Jagen von Bitcoin angeht", wie zum Beispiel der Preisrückgang am Dienstag auf das Ausgangsniveau von etwa 106.000 US-Dollar, trotz des Intraday-Sprungs auf einen Allzeithöchststand, sagt Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG Australia Pty.

Die bevorstehende Aufnahme von MicroStrategy in den Nasdaq 100 Index hat zur positiven Stimmung beigetragen. Die Haupttätigkeit des Bitcoin-Proxys besteht darin, Kapital für Investitionen in Bitcoin zu beschaffen.

"Seit Ende letzter Woche und der Ankündigung, dass MicroStrategy in den Nasdaq 100 aufgenommen wird, sowie den fortgesetzten Bitcoin-Käufen am freien Markt durch MicroStrategy hat die Kapitalrotation der Bitcoin-Dominanz stark zunommen, wobei Bitcoin All Time Highs erreicht und weiteres Kapital von den Märkten angezogen hat", zitiert Bloomberg Shiliang Tang, Präsident des Krypto-Haupthandelsunternehmens Arbelos Markets.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!