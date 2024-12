Verdoppelung der Kosten für Heilmitteltherapien innerhalb von zehn Jahren

Berlin (ots) - Knapp 4,4 Milliarden Euro wurden 2023 für Heilmitteltherapien von

AOK-Versicherten abgerechnet. Im Vergleich zu den Heilmittelausgaben vor zehn

Jahren haben sich die Kosten mehr als verdoppelt. Der aktuelle Heilmittelbericht

des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) zeigt, dass der Anstieg weder

durch die Anzahl der behandelten Patientinnen und Patienten noch durch eine

Intensivierung der Therapien erklärt werden kann. Er ist nahezu ausschließlich

von den gestiegenen Preisen für die Behandlungen der Physio-, Ergo-, Stimm-,

Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie sowie der Podologie verursacht worden.



Im Jahr 2014 lag der Umsatz von Heilmitteltherapien, mit denen AOK-Versicherte

versorgt wurden, bei 2,06 Milliarden Euro. Zehn Jahre später wurde in der

Heilmittelversorgung mit 4,39 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel umgesetzt

(Abbildung 1). Demgegenüber ist die Zahl der Verordnungen in den letzten zehn

Jahren nur um 5,7 Prozent gestiegen und die Zahl der AOK-versicherten

Patientinnen und Patienten stieg lediglich um 4 Prozent. Rückgänge der

verordneten Heilmittelleistungen waren insbesondere während der

Covid-19-Pandemie zu beobachten. Auch im Jahr 2023 ist mit 13,5 Millionen

Verordnungen der Vor-Pandemie-Wert von 13,7 Millionen Heilmittelverordnungen

noch nicht erreicht worden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die durchschnittlichen Kosten je Heilmittelverordnung beliefen sich imvergangenen Jahr auf 324,68 Euro. Sie lagen damit doppelt so hoch wie vor zehnJahren (2014: 161,35 Euro, Abbildung 2). Die höchsten Kosten je Verordnungwurden 2023 mit 704,10 Euro von den Verordnungen der Stimm-, Sprech-, Sprach-und Schlucktherapien (SSSST) verursacht, gefolgt von denen der Ergotherapie mit644,46 Euro. Die größte Steigerung war in den letzten zehn Jahren bei derpodologischen Verordnung zu verzeichnen. Ursache dafür sind unter anderemMaßnahmen wie die Befunderhebung oder die Nagelspangenbehandlung, die Mitte 2022neu eingeführt worden sind. Der Umsatzanteil dieser neuen Maßnahmen an dengesamten podologischen Behandlungen lag 2023 bei 10,2 Prozent. "Die Ursache derAusgabensteigerungen sind in erster Linie gesetzliche Neuregelungen zurAngleichung des Vergütungsniveaus an die höchsten regionalen Preise. Es wäre zuwünschen, dass die Preissteigerungen auch in Form höherer Vergütungen bei denBeschäftigten in den Heilmittelberufen ankommen und helfen, die Attraktivitätdieser Berufe zu steigern. Hier besteht noch deutlich "Luft nach oben", wieerste Ergebnisse zur Entwicklung der Entgelte zeigen. Gerade zur langfristigenSicherung einer qualitativ hochwertigen Versorgung der Patientinnen undPatienten scheint dies zwingend notwendig", so Helmut Schröder, Geschäftsführer