Die exklusivsten Mietwohnungen 2024 - bis zu 25.000 Euro im Monat!

Nürnberg (ots) - Ein immowelt Ranking der 10 kostspieligsten Mietwohnungen in

Deutschland im Jahr 2024 zeigt:



- Exklusivste Wohnung: Apartment in Berlin führt mit monatlicher Kaltmiete von

25.000 Euro das Ranking an

- Berlin an der Spitze: Hauptstadt belegt 5 der 10 Spitzenplätze bei den

teuersten Mietwohnungen

- Luxusmieten bundesweit: Fünfstellige Monatsmieten auch am Tegernsee in Bayern

(24.000 Euro), in Köln (18.000 Euro) und Düsseldorf (13.500 Euro)



Die Mietpreise in Deutschland haben auch in diesem Jahr Rekordhöhen erreicht. Im

Luxussegment wurden stellenweise sogar Monatsmieten im fünfstelligen Bereich

verlangt. Das teuerste Apartment des Jahres wurde in Berlin für eine monatliche

Kaltmiete von 25.000 Euro angeboten. Das zeigt ein Ranking von immowelt, das die

10 teuersten Mietwohnungen umfasst, die zwischen Januar und November 2024 auf

immowelt.de inseriert wurden. Neben luxuriösen Berliner Apartments zählen auch

exklusive Wohnungen in Köln, Düsseldorf sowie am Tegernsee bei München zu den

Objekten, die nur für absolute Topverdiener erschwinglich sind.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG! Long 18,01€ 0,14 × 13,65 Zum Produkt Short 20,36€ 1,39 × 13,27 Zum Produkt