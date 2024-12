MicroStrategy: "Ohne die Bitcoins ist die Aktie 2 US-Dollar wert"

MicroStrategy war über Jahrzehnte als Anbieter von Business-Intelligence-Software bekannt. Erst 2020 begann das Unternehmen unter der Führung von Michael Saylor, Bitcoin als Inflationsschutz zu erwerben. Dies katapultierte den Aktienkurs und die Marktkapitalisierung in neue Höhen. Die aktuelle Bewertung von rund 93,9 Milliarden US-Dollar entspricht einem Anstieg von mehr als 6.600 Prozent seit August 2020, als das Unternehmen erstmals Bitcoin kaufte – so MarketWatch.

Die Aufnahme, die am 23. Dezember erfolgt, wirft ein Schlaglicht auf die ungewöhnliche Unternehmensstrategie, bei der Bitcoin-Investitionen im Fokus stehen, während das ursprüngliche Geschäft mit Business-Intelligence-Software zunehmend in den Hintergrund rückt.

Die Performance der Aktie ist beeindruckend: 2023 stieg sie um über 500 Prozent, deutlich stärker als der Bitcoin-Preis, der um etwa 150 Prozent zulegte. Analysten sehen darin eine "gehebelte Bitcoin-Wette". David Tawil, Präsident von ProChain Capital, beschreibt MicroStrategy treffend:

Im Moment sollte MicroStrategy als fremdfinanzierte Bitcoin-Holdinggesellschaft mit einem kleinen Softwareunternehmen dahinter betrachtet werden.

Die Aufnahme in den Nasdaq-100 dürfte die Aufmerksamkeit von Investoren weiter auf MicroStrategy lenken. Laut Alliance Bernstein könnte die Inklusion in ETFs wie den Invesco QQQ Trust zu Käufen von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar führen. Dies könnte die Liquidität und das Handelsvolumen der Aktie erhöhen und die Bewertungskennzahlen verbessern.

"Langfristig könnte dies auch Bitcoin zugutekommen, da MicroStrategy weiterhin mehr von der Kryptowährung kauft", sagt Analyst B. Riley Nardini. Saylor bestätigte am Montag, dass MicroStrategy kürzlich Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar erworben hat, finanziert durch Aktienverkäufe.

Risiken und Chancen

Die enge Verknüpfung mit Bitcoin birgt erhebliche Risiken. Sollte der Bitcoin-Kurs einbrechen, könnten MicroStrategy-Aktien stark an Wert verlieren. Als fremdfinanzierter Akteur hat sich das Unternehmen in der Vergangenheit in Bullenmärkten besser und in Bärenmärkten schlechter als Bitcoin entwickelt.

Eine Analyse von Mark Palmer von Benchmark Co. zeigt, dass der Softwarebereich inzwischen marginal ist. Er schätzt den Wert pro Aktie des Softwaregeschäfts auf lediglich 2 US-Dollar, während die Bitcoin-Bestände und Einnahmen zusammen einen Wert von 715 US-Dollar pro Aktie repräsentieren.

Fazit

MicroStrategy hält mehr als 2 Prozent der weltweit begrenzten Bitcoin-Menge von 21 Millionen Token. Trotz der Risiken sehen Analysten langfristiges Potenzial. "Es ist möglich, dass das Software-Knowhow dem Unternehmen in der Zukunft helfen wird, Bitcoin auf neue Weise zu nutzen und auszuweiten", sagt Tawil.

Die Aufnahme in den Nasdaq-100 markiert einen weiteren Meilenstein in der ungewöhnlichen Entwicklung des Unternehmens. Sie wird Investoren nicht nur neue Chancen eröffnen, sondern auch die Diskussion über die Rolle von Bitcoin in traditionellen Finanzindizes weiter anheizen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

