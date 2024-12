KI im Vertrieb - fehlt die Menschlichkeit? KI-Experten verraten, wie sinnvoll es wirklich ist (FOTO)

Bielefeld (ots) - Im Vertrieb wird die Reaktionszeit zur Herausforderung: Wer

nach einer Anfrage zu lange wartet, verliert die Chance auf einen Abschluss. Die

Lösung scheint klar: Künstliche Intelligenz (KI) hilft, blitzschnell auf Leads

zu reagieren. Doch in der Praxis hinkt die Umsetzung oft und viele fragen sich:

Kann eine KI im Vertrieb wirklich helfen?



Unternehmen müssen verstehen, dass KI den menschlichen Kontakt nicht ersetzt -

sie ergänzt ihn. Es kommt dabei vor allem darauf an, dass sich die KI entlang

des gesamten Vertriebsprozesses orientiert. In diesem Beitrag lesen Sie, wie

Unternehmen KI korrekt einsetzen können und davon langfristig profitieren.





Kundenanfragen effizient in Umsatz verwandelnDie Umwandlung von Anfragen in konkrete Geschäftsabschlüsse ist für viele lokaleund mittelständische Unternehmen eine Herausforderung. Ineffiziente Prozesse,langsame Reaktionszeiten und der Mangel an qualifizierten Vertriebsmitarbeiternführen häufig dazu, dass wertvolle Potenziale ungenutzt bleiben. Genau hiersetzt Simpli.bot an. Die innovative KI-Lösung, entwickelt von Simpli, bietetmaßgeschneiderte, KI-gestützte Vertriebsprozesse inklusive eines exzellentenKI-Vertriebsmitarbeiters, die Unternehmen helfen, ihre Effizienz zu steigern undihren Umsatz zu maximieren.Mit Simpli.bot können Unternehmen ihre Vertriebsprozesse automatisieren undoptimieren. Die Lösung fungiert als virtueller Vertriebsmitarbeiter, der nichtnur schneller und präziser arbeitet, sondern auch auf individuelle Anforderungenzugeschnitten ist. Ziel ist es, Betrieben eine moderne und nachhaltigeMöglichkeit zu bieten, Kundenanfragen effizienter zu bearbeiten und so ihreErfolgschancen zu steigern.Herausforderungen im modernen VertriebFür viele Unternehmen ist die Bearbeitung von Anfragen eine zeitintensiveAufgabe, die oft aufgrund begrenzter Ressourcen ins Stocken gerät. Dies liegtunter anderem daran, dass viele Unternehmen nicht die Kapazitäten haben, aufalle Anfragen rechtzeitig - also innerhalb weniger Minuten - zu reagieren. Zudemwünschen sich 90 Prozent der Kunden moderne Kommunikationswege wie Chat- oderTextnachrichten, die jedoch in traditionellen Vertriebsstrukturen nur seltenberücksichtigt werden.Hinzu kommt, dass generische Chatbots meist nur einfache Anfragen beantwortenkönnen. Komplexe Aufgaben wie die Nachverfolgung von Leads oder dieTerminvereinbarung bleiben viel zu häufig unbearbeitet. An dieser Stelle bietetSimpli.bot eine Lösung, die weit über Standardanwendungen hinausgeht und den