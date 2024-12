UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 4520 auf 4380 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Eden liegt mit seiner Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) des zweiten Halbjahres um 5 Prozent über dem Konsens. Dies schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht am 24. Januar./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2024 / 18:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 4.304EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2024, 11:29 Uhr) gehandelt.