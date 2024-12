Deutsche Vermögensberatung setzt sich für sozial benachteiligte Menschen ein / DVAG spendet im Jahr 2024 1,4 Millionen Euro für gute Zwecke (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Das Jahr 2024 war für die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) invielerlei Hinsicht ein Erfolgsjahr. Auch sein soziales Engagement hat dasFamilienunternehmen weiter deutlich ausgebaut und eine beachtliche Summe fürgute Zwecke gespendet. Insgesamt 1,4 Millionen Euro kamen über dengemeinnützigen Verein "DVAG hilft e. V. - Menschen brauchen Menschen"verschiedenen Projekten und Initiativen zugute. Denn unternehmerischeVerantwortung wahrnehmen heißt bei Deutschlands größter eigenständigerAllfinanzberatung auch: sich für andere einsetzen.Für Andreas Pohl, Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Vermögensberatung, war esschon immer eine Herzensangelegenheit, sich sozial zu engagieren. Dafür steht ernicht nur persönlich ein, sondern macht sich auch mit dem Familienunternehmenauf vielfältige Art und Weise stark: von konkreter Hilfe im Katastrophenfallüber Unterstützung für Bildung, Klimaschutz, Kunst, Kultur und Sport bis hin zurWissenschaft: "Seit fast einem halben Jahrhundert steht unserFamilienunternehmen nicht nur für Leistung und Stärke, sondern auch fürMenschlichkeit. Schon immer ging es darum, anderen zu helfen. In diesem Jahr wardie wirtschaftliche Situation für viele Haushalte extrem herausfordernd. Jedesfünfte Kind ist aktuell von Armut betroffen. Deshalb möchten wir derGesellschaft etwas zurückgeben und einen Beitrag dazu leisten, diesen Kinderneine bessere Perspektive zu ermöglichen."Spenden statt GeschenkeSein Geburtstag war dementsprechend auch ein großer Anlass für zahlreicheselbstständige Vermögensberaterinnen und Vermögensberater sowie Führungskräftedes Unternehmens, um Spenden zu sammeln. Mit großem Erfolg: Insgesamt 240.000Euro können dadurch über den Verein "DVAG hilft e. V." an zahlreiche regionaleOrganisationen verteilt werden. Stellvertretend für die starke Gemeinschaft undim Namen aller Spenderinnen und Spender werden die Schecks regional durch rund20 Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der DVAG beispielsweise an eineintegrative Kindertagesstätte in Dresden, das Tierheim Cappel in Marburg oderein Kinderhospiz in Wiesbaden übergeben.Ein halbes Jahrzehnt Engagement für Kinder in NotÜber allem steht immer der Einsatz für andere - so auch beim 29.RTL-Spendenmarathon. Bereits zum fünften Mal in Folge nahm die größteeigenständige Allfinanzberatung Deutschlands mit einem großen DVAG-Team teil.Insgesamt konnte die Deutsche Vermögensberatung 500.000 Euro sammeln, die nunverschiedenen Kinder- und Jugendprojekten zugutekommen.Gleiche Chancen für alleKinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien stehen im Fokus der