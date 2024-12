Kontron - Aktie im Rampenlicht - 18.12.2024

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Kontron einen Gewinn von +12,03 % verbuchen.

Mit einer Performance von +8,86 % konnte die Kontron Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

Der Technologiekonzern Kontron hat sich erneut einen Großauftrag aus dem Verteidigungs- und Sicherheitssektor gesichert. Der Auftrag umfasst die Bereitstellung von hochleistungsfähigen VPX Computing und Kommunikations-Recheneinheiten für mobile und …

Vor der Sitzung der US-Notenbank an diesem Mittwoch hat sich am deutschen Aktienmarkt nicht allzu viel getan. Nach zuletzt drei Börsentagen in Folge mit leichten Verlusten für den Dax notierte der deutsche Leitindex gegen Mittag 0,22 Prozent fester …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.