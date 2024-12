High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Läden in Alberta bzw. Ontario

CALGARY, AB, 18. Dezember 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten, gab heute bekannt, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 900 Carmichael Lane in Hinton (Alberta) morgen mit dem Verkauf von Cannabisprodukten zur Freizeitanwendung und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird. Des Weiteren teilt das Unternehmen mit, dass seine Canna Cabana-Filiale in der 1036 Pembroke Street East in Pembroke (Ontario) am 22. Dezember mit dem Verkauf von Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird; der Verkauf von Cannabis zur Freizeitanwendung wird folgen. Mit diesen Neueröffnungen verfügt High Tide nunmehr über die 190. und die 191. Canna Cabana-Geschäftsfiliale für den Verkauf von Cannabis in Kanada bzw. die 84. in der Provinz Alberta und die 76. in der Provinz Ontario.

Standort Hinton

Hinton, ein neuer Markt für Canna Cabana, ist eine Stadt im westlichen Zentrum von Alberta, entlang des Yellowhead-Highways, etwa eine Autostunde vom weltberühmten Jasper National Park entfernt. Hinton ist die letzte Gemeinde mit Annehmlichkeiten wie Spirituosen- und Lebensmittelläden vor der Grenze des Nationalparks. Die neue Canna Cabana-Filiale befindet sich im bedeutenden Einkaufszentrum Parks West Mall, zu deren Ankermietern zwei nationale Lebensmittelketten und mehrere Schnellrestaurants zählen.

Standort Pembroke

Die nordwestlich von Ottawa gelegene Ortschaft Pembroke mit knapp 15.000 Einwohnern ist ebenfalls ein neuer Markt für Canna Cabana. Die neue Geschäftsfiliale befindet sich an einer Hauptstraße, der wichtigsten Nord-Süd-Verkehrsader der Stadt. Mit nur wenigen Konkurrenten in der Umgebung profitiert dieser Standort von der Präsenz einer nationalen Süßwarenkette in unmittelbarer Nähe der Pembroke Mall; in demselben Gebäude ist auch ein Franchise eines bekannten Fastfood-Restaurants angesiedelt.

