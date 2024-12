Bridge to Life erwirbt VitaSmart Hypothermic Oxygenated Machine Perfusion System von Medica S.p.A.

Eigentümerschaft stärkt die Position von Bridge to Life in der Organerhaltung und festigt den Unternehmenswert

CHICAGO, 18. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd., ein führendes Unternehmen für Lösungen zur Organerhaltung und Perfusionstechnologie, hat das VitaSmart Hypothermic Oxygenated Machine Perfusion System von Medica S.p.A. erworben. Die Vereinbarung umfasst auch exklusive globale Markenrechte und die Möglichkeit, den Namen VitaSmart weltweit zu registrieren.

Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen von Bridge to Life, die Transplantationsmedizin voranzutreiben. Mehr als 5.0001 erfolgreiche Leberperfusionen wurden weltweit unter Verwendung der hypothermischen sauerstoffhaltigen Perfusion (HOPE) in Kombination mit dem VitaSmart-System durchgeführt, was die Wirksamkeit dieser Methode bei der Organerhaltung belegt.

„Wir sind begeistert, dass wir jetzt das VitaSmart Hypothermic Oxygenated Machine Perfusion System besitzen, eine bewährte Technologie, die es europäischen Klinikern ermöglicht, HOPE-Protokolle einfach und effizient umzusetzen", sagte Don Webber, CEO und Präsident von Bridge to Life Ltd. „Das benutzerfreundliche Design des Systems und der minimale Überwachungsaufwand machen es zu einem Wendepunkt in der Organerhaltung."

Webber betonte, dass sich das Unternehmen in der Endphase der Vorbereitung des FDA-Antrags für VitaSmart befindet, der für das erste Quartal 2025 vorgesehen ist. „Die Ergebnisse der einjährigen Nachbeobachtung der Patienten in unserer zulassungsrelevanten US-Studie sind abgeschlossen, und wir sind sehr beeindruckt von den klinischen Ergebnissen, einschließlich der nachgewiesenen statistischen Überlegenheit zwischen Studien- und Kontrollarm für den primären Endpunkt (frühe Allograft-Dysfunktion) und der kürzeren Dauer des Krankenhausaufenthalts nach der Transplantation. Mit dieser Übernahme können wir den Zugang zu dieser innovativen Technologie für US-Transplantationszentren, Organbeschaffungsorganisationen und vor allem für Patienten, die auf eine funktionsfähige Leber warten, erweitern. Die vollständige Übernahme von VitaSmart steigert unseren Unternehmenswert und stärkt unsere Fähigkeit, die weltweite Nachfrage zu bedienen."

Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit der Mission von Bridge to Life, die Ergebnisse von Transplantationen zu verbessern und mehr Leben zu retten.

Über Medica S.p.A.

Medica S.p.A., mit Hauptsitz im biomedizinischen Viertel von Mirandola, Italien, ist ein integrierter italienischer Biomedizin- und MedTech-Konzern mit starker internationaler Präsenz. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte von höchster technologischer Innovation für die Reinigung von Blut und Wasser zu entwickeln.

Über Bridge to Life Ltd

Bridge to Life Ltd ist ein Marktführer im Bereich der Organkonservierung und bietet erstklassige Produkte wie Belzer UW, EasiSlush und das VitaSmart2 Maschinenperfusionssystem an. Mit einem starken Fokus auf Produktqualität, Innovation und Zugänglichkeit bedient das Unternehmen weltweit führende Transplantationszentren und Organbeschaffungsstellen und arbeitet mit diesen zusammen.

1 Die Anzahl der Perfusionen basiert auf den bis zum 31. Oktober 2024 verkauften Leberperfusionssets

2 VitaSmart ist CE-gekennzeichnet und in mehreren Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten erhältlich. VitaSmart ist in den USA nicht zum Verkauf zugelassen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2085277/Bridge_to_Life_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bridge-to-life-erwirbt-vitasmart-hypothermic-oxygenated-machine-perfusion-system-von-medica-spa-302334266.html