Upgrades für Microsoft, Ryanair, Nucera – Analystenstimmen des Tages

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 500 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Karl Keirstead gab am Mittwoch ein "Update der KI-Story". Seine Schätzungen hob er aber wegen der starken Kostenkontrolle des Softwarekonzerns an.

UBS hebt das Kursziel für Microsoft an

Jefferies hebt das Kursziel für Ryanair an

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ryanair von 17,10 auf 18,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Jaina Mistry hob ihre Schätzung für das operative Ergebnis in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht um rund 7 Prozent an. Sie begründete dies mit geringeren Treibstoffkosten.

Goldman Sachs hebt das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera an





Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 10,50 auf 10,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Elektrolysespezialisten werde gestärkt durch den guten Chlor-Alkali-Bereich, schrieb Analyst Michele della Vigna in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar.

UBS senkt das Kursziel für Evonik





Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner Prognose für das operative Ergebnis des vierten Quartals (Ebitda) um 6 Prozent unter dem Konsens. Dies schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht am 5. März.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

