Aktien Europa Anleger warten auf Fed-Zinsentscheidung - Renault gefragt Die verhaltene Entwicklung an Europas Aktienmärkten hat sich auch am Mittwoch fortgesetzt. Vor der Sitzung der US-Notenbank hielten sich die Marktteilnehmer einmal mehr bedeckt. Am Mittag legte der EuroStoxx 50 um 0,33 Prozent auf 4.959,11 Punkte …