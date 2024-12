Direkter Draht zu Ihrem Anlageerfolg! TOP Vorbereitung für den nächsten Boom!

Liebe Leserinnen und Leser,

Mogotes Metals: Direkter Nachbar des Filo del Sol-Projekts von Filo Mining!

Der Vicuña-Distrikt ist bekannt für seine reichhaltigen mineralischen Vorkommen, insbesondere Kupfer und Gold. Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) hat das Glück, direkt neben dem Filo del Sol-Projekt von Filo Mining zu liegen, das kürzlich von BHP für 4,5 Milliarden US-Dollar übernommen wurde. Diese Übernahme hat das Interesse an der Region erheblich gesteigert und zieht Investitionen von großen Bergbauunternehmen an. Mogotes Metals hat eine Landfläche von 13 Kilometern entlang des mineralisierten Trends und bearbeitet derzeit neun vielversprechende Explorationsziele.

Fortschritte in der Exploration

In den letzten zwei Jahren hat Mogotes Metals seine Explorationsaktivitäten erheblich ausgeweitet. Der CEO Allen Sabet berichtet von einer umfassenden geophysikalischen Datenerfassung, die es dem Unternehmen ermöglicht hat, potenzielle Zielstrukturen besser zu identifizieren. Dazu gehören Methoden wie die Magnetotellurik (MT), die tiefere geologische Strukturen aufspüren kann, sowie die Induzierte Polarisation (IP), die wichtige Informationen über die Leitfähigkeit des Untergrunds liefert.

Finanzielle Stabilität und Investitionen

Mogotes Metals hat in der letzten Finanzierungsrunde 3,5 Millionen CAD gesammelt, wobei ein strategischer Investor 2,5 Millionen CAD beigesteuert hat. Das Unternehmen verfügt nun über mehr als 10 Millionen CAD in der Kasse, was eine solide finanzielle Basis für die bevorstehenden Explorationsaktivitäten bietet. Diese Investitionen sind entscheidend, um die geplanten Bohrungen und weiteren Untersuchungen durchzuführen.

