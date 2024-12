Lea Feder über die Herausforderungen und Stärken von Frauen in Führungspositionen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Taufkirchen (ots) - Weicher, emotionaler, nachgiebiger: Über weiblicheFührungskräfte kursieren viele Klischees. Tatsächlich gibt es jedoch Aspekte,die sie von ihren männlichen Kollegen unterscheiden. In Führungspositionensollten Frauen daher einige Dinge beachten. Lea Feder, Geschäftsführerin vonJETZT Performance, hat eine Methode entwickelt, um Führungskräften dabei zuhelfen, Gesundheit und Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen. So erreichenHigh-Performer nachhaltig ihre Bestleistung, ohne ihre körperliche und mentaleGesundheit zu gefährden. Was die Herausforderungen und Stärken von Frauen inFührungspositionen sind, verrät die Expertin im Folgenden.Frauen in Führungspositionen stehen vor speziellen Herausforderungen, die ihrenmännlichen Kollegen meist fremd sind - so etwa die emotionalen Schwankungen überden Zyklus hinweg. Diese Herausforderungen bringen nicht nur zusätzlicheBelastungen mit sich, sondern machen Frauen in vielen Fällen auch resilienter.Als Führungskräfte sind sie folglich dazu in der Lage, eine ganz besondereStärke in die Arbeitswelt einzubringen. "Frauen in Führungspositionen bringeneine Reihe von Fähigkeiten mit, die in der heutigen Arbeitswelt immer wichtigerwerden", betont Lea Feder von JETZT Performance. "Sie führen auf ihre ganzeigene Art und Weise - und das mit genauso viel Erfolg wie ihre männlichenKollegen.""Wichtig ist, dass sich Frauen ihrer Unterschiede bewusst sind", fährt dieExpertin fort. "So können sie ihre Stärken in der Führung gezielt einsetzen,ohne dass die damit verbundenen Herausforderungen zur Belastung werden." Alsangehende Ärztin, Bioinformatikerin, ehemalige Leistungssportlerin,Unternehmerin und CEO eines Trainingsinstitutes für Ausdauersport hat Lea Federbereits zahlreichen Führungskräften und ganzen Teams dabei geholfen, ihreLeistungsfähigkeit dauerhaft zu erhalten, sodass sie ihren Alltag auf gesundeArt und Weise meistern können. Mit ihrer Methode führt sie High-Performer zumehr Resilienz und gesunder Leistungsfähigkeit. Durch maßgeschneiderteProgramme, die genau dort ansetzen, wo ihre Klienten gerade stehen, sorgt LeaFeder dafür, dass Führungskräfte und Mitarbeiter ihr Leistungspotenzialbestmöglich ausschöpfen können, ohne auf ihre körperliche oder mentaleGesundheit verzichten zu müssen. Ziel ist es, mit kleinen Veränderungen undneuen Alltagsroutinen langfristig Großes zu bewirken.So bringen Frauen Familie und Karriere in Einklang"Ein großer Unterschied zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen liegtin der Herausforderung, Familie und Karriere in Einklang zu bringen", berichtetLea Feder. "Besonders Frauen, die schon in jungen Jahren Führungsrollen