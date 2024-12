bp verkündet Investitionsentscheidung für Projekt "Lingen Green Hydrogen" (FOTO)

London/Bochum/Lingen (ots) - bp hat die endgültige Investitionsentscheidung

(FID) für das Projekt "Lingen Green Hydrogen" getroffen. Damit will das

Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung von grünem

Wasserstoff im industriellen Maßstab in Deutschland erreichen. Unterstützt durch

eine Förderung im Rahmen des IPCEI-Programms (Important Projects of Common

European Interest) könnte die im Rahmen des 100-MW-Projekts zu erbauende Anlage

jährlich bis zu 11.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren.



Die Anlage soll neben der bp Raffinerie in Lingen errichtet und direkt an das

Wasserstoffkernnetz angeschlossen werden. Sie ist als die bisher größte

Produktionsanlage von bp für grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab

weltweit geplant - und die erste, die das Unternehmen vollständig besitzen und

betreiben wird. Der produzierte grüne Wasserstoff soll den Raffinerien von bp

und Industriekunden in der Region angeboten werden, um die Dekarbonisierung von

Produktionsprozessen zu unterstützen und zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele

der Energiewende in Deutschland beizutragen. Der für den Elektrolyseur benötigte

erneuerbare Strom soll voraussichtlich zunächst auf der Grundlage eines

Offshore-Wind Stromabnahmevertrages (Power Purchase Agreement, PPA) für

Offshore-Windenergie geliefert werden.





