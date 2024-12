Chariot Corporation Ltd von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Der australische Lithiumprojektexplorer Chariot Corporation Ltd. (ASX: CC9, FSE: ZJ5, ISIN: AU0000294498) verfügt in den USA über ein Portfolio an aussichtsreichen Lithiumprojekten. In einer Projektbeteiligung liegt bereits eine signifikante Ressourcenschätzung vor. Das Unternehmen kann damit zum möglichen Profiteur der in den USA zu erwartenden weiteren Förderung heimischer Batterie-Lieferketten werden.

Zusammenfassung der Chariot Projekt-Highlights

- Die Lithiumprojekte befinden sich in bergbaufreundlichen Regionen in den USA mit politischer Unterstützung, guter Infrastruktur und in räumlicher Nähe zu heimischen Abnehmern wie Raffinerien und Batterieherstellern

- Die Projekte sind teilweise von signifikanten Lithiumlagerstätten umgeben, wobei Chariot mit Horizon auch selbst bereits an einer stattlichen Lithiumressource beteiligt ist

- Die jeweils regionalen Projektgeologien versprechen sehr gute Voraussetzungen für hohe Projektpotenziale

- Die Explorationsergebnisse in den Kernprojekten deuten auf hochgradige, oberflächennahe Lithiummineralisierungen hin, was jeweils einen kostengünstigen Abbau ermöglichen könnte

- Der Betrieb einer Pilotmine im Projekt Black Mountain könnte neben der verbesserten Projektskalierbarkeit auch zeitnah Cashflows generieren, die für Projektentwicklungen zur Verfügung stehen und Verwässerungseffekte an Unternehmensanteilen reduzieren

- Hohe neue Findungspotenziale in noch weniger erforschten Projektarealen

- Chariot würde im Rahmen des Übergangs zur Elektromobilität mit zukünftig entwickelten Lithiumprojekten einen wichtigen Beitrag für die heimische Batterielieferkette der USA leisten

- Profiliertes Management und Explorationsteam mit langjähriger Erfahrung

- Zyklisch niedriger Zeitpunkt im Lithiummarkt bietet für spekulativ eingestellte Investoren Einstiegschancen