US-Inflationsprognose: Warum 2025 alles teurer werden könnte!

Während Investoren die jüngsten Inflationsdaten weitgehend ignorieren, könnte das Jahr 2025 eine drastische Kurskorrektur bringen, warnen Analysten von Bank of America. Der Druck auf Verbraucher und Unternehmen könnte aufgrund politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen zunehmen, was die ohnehin schleppenden Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung weiter erschwert.

Die neuesten Daten zur Verbraucher- und Produzentenpreisinflation zeichnen ein Bild von Stagnation: Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im November um 0,3 Prozent auf eine jährliche Inflationsrate von 2,7 Prozent, während der Produzentenpreisindex (PPI) die Erwartungen mit einem Anstieg von 0,4 Prozent übertraf. Dies folgt auf ähnliche Entwicklungen im Oktober, als die monatliche Inflationsrate von 0,2 Prozent auf 2,6 Prozent kletterte.

Stephen Juneau, Chefökonom bei Bank of America, sieht die Gefahr, dass politische Entscheidungen wie höhere Zölle, defizitfinanzierte Steuersenkungen und restriktivere Einwanderungspolitik die Preise weiter nach oben treiben könnten. "Wir erwarten, dass die Kerninflation (PCE) in den nächsten zwei Jahren nur wenig sinken wird", warnte Juneau in einer Mitteilung an Kunden.

Politik als Preistreiber: Gefährliche Weichenstellungen?

Die Inflationsdynamik könnte durch eine Kombination aus wachsendem Protektionismus und expansiver Fiskalpolitik verstärkt werden. Höhere Importzölle verteuern Waren, während steuerfinanzierte Konjunkturprogramme die Kaufkraft kurzfristig ankurbeln könnten. Gleichzeitig könnten Engpässe auf dem Arbeitsmarkt durch restriktivere Einwanderungspolitik den Lohndruck erhöhen.

Die Federal Reserve hat am 19.12.2024 eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte verkündet. "Eine Zinspause im Januar ist wahrscheinlich, doch die Dauer dieser Pause hängt stark von der Entwicklung der Inflation und den politischen Rahmenbedingungen ab", betont Juneau.

Gefährliche Komfortzone: Was droht 2025?

Die Gefahr einer Verhärtung der Inflation über 2024 hinaus ist real. Sollte sich der Trend zu stagnierender Disinflation bestätigen, könnten die Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen erheblich sein. Eine anhaltend hohe Inflation würde nicht nur die Kaufkraft der Haushalte beeinträchtigen, sondern auch die Gewinnmargen der Unternehmen unter Druck setzen.

Der entscheidende Punkt wird sein, ob die politischen Entscheidungsträger die strukturellen Inflationsfaktoren rechtzeitig angehen können. Ohne eine klare Strategie könnten die USA auf eine längere Phase der "Sticky Inflation" zusteuern – eine Situation, in der Inflationsraten trotz geldpolitischer Maßnahmen hartnäckig hoch bleiben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





