Ausgabenexplosion bei den Krankenkassen stoppen / Verwaltungsrat des BKK Landesverbandes Bayern plädiert für eine einnahmeorientierte Ausgabenpolitik und gezielte Strukturreformen

München (ots) - Der Verwaltungsrat des Landesverbandes der bayerischen

Betriebskrankenkassen (BKK Landesverband Bayern) mahnt angesichts der enormen

Ausgabensteigerungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) dringende

Strukturreformen und Ausgabenbremsen an. Die Zusatzbeitragssatzspirale dreht

sich immer schneller und belastet auf fatale Weise die Portemonnaies der

Versicherten und die Lohnzusatzkosten-Budgets der Arbeitgeber.



Einnahmen und Ausgaben in der Gesetzlichen Krankenversicherung stehen seit

langem nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zueinander. Die Rücklagen

sind durch massive staatliche Eingriffe in die Finanzhoheit der Krankenkassen

auf ein Minimum zusammengeschmolzen. Bereits ein gutes Drittel der gesetzlichen

Krankenkassen musste unterjährig den Zusatzbeitrag erhöhen.





