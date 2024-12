Exxon will Rechenzentren anfeuern – mit Gas

"Wir arbeiten mit anderen großen Industrieunternehmen zusammen, um schnell eine Lösung bereitzustellen, die sowohl eine hohe Zuverlässigkeit, als auch CO2-armen Strom bietet, um den wachsenden Bedarf an Rechenleistung für künstliche Intelligenz zu decken", sagte Exxon-Finanzvorstand Kathryn Mikells am Mittwoch vor Wall-Street-Analysten.

Künftige Gaskraftwerke seien nicht auf das Stromnetz angewiesen und unabhängig von Versorgungsunternehmen. Exxon hat weder einen Kunden noch einen Zeitplan für das Projekt bekannt gegeben.

Das Unternehmen hat massiv in den Aufbau eines Kohlenstoff-Speichersystems entlang der Golfküste investiert. Ein mehr als 900 Meilen langes Pipelinesystem soll CO2 von mehreren Industriekunden in dauerhafte Speicherstätten transportieren. Der Ölkonzern schätzt, dass die Dekarbonisierung von KI-Rechenzentren bis 2050 bis zu 20 Prozent des gesamten Marktes für Kohlenstoffspeicherung ausmachen könnte.

Auch Chevron arbeite an Möglichkeiten zur Stromversorgung von Rechenzentren, sagte Jeff Gustavson, Präsident des Geschäftsbereichs "Neue Energien" des Ölkonzerns, am Mittwoch auf der Reuters NEXT-Konferenz.

"Unser Unternehmen ist sehr gut aufgestellt, um daran teilzunehmen", sagte Gustavson. Chevron sei ein bedeutender nationaler Gasproduzent mit Stromerzeugungsanlagen und sehr großen Landflächen, die für Rechenzentren genutzt werden könnten, sagte der Manager.

Gas statt Atom

Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta brauchen für ihren Energiehunger zuverlässige Stromquellen. Microsoft bringt den Atomreaktor Three Mile Island wieder ans Netz, Amazon und Alphabets Google-Tochter investieren in kleine Atomreaktoren der nächsten Generation. Meta hat kürzlich Unternehmen dazu aufgerufen, Vorschläge für den Bau neuer Atomkraftwerke einzureichen.

Der Energiehunger für die neue KI-Technologie ist also unglaublich groß. Aber Atomkraftwerke zu bauen dauert lange. Daher schlägt Exxon jetzt vor, zunächst mit Gaskraftwerken die Energieleistungen zu decken. Denn die kleinen Atomreaktoren, in die Technologieunternehmen investieren, werden voraussichtlich erst in den 2030er Jahren kommerziell nutzbar sein.

Exxon wolle aber kein Stromerzeugungsunternehmen gründen, beteuerte der Exxon CEO Darren Woods. Sobald die anfängliche Anlaufphase abgeschlossen sei, werde sich Exxon auf die Erfassung und Speicherung der mit den Rechenzentren verbundenen Emissionen konzentrieren und die Kraftwerke, in denen KI betrieben wird, mit dekarbonisiertem Erdgas versorgen, sagte Woods.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

