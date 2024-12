Sarajevo eröffnet neues World Trade Center (FOTO)

New York / Berlin / Sarajevo (ots) -



- Ein wichtiger Meilenstein in der Expansionsstrategie der World Trade Centers

Association

- Zusammenarbeit mit Partnerstadt Magdeburg stärkt wirtschaftliche Beziehungen

und Handel zwischen Deutschland und Bosnien und Herzegowina



Sarajevo, die dynamische Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina und

wirtschaftliche Drehscheibe des Balkans, ist ab sofort Teil des globalen

Netzwerks der World Trade Centers Association (WTCA) (https://www.wtca.org/) .

Im Rahmen der ehrgeizigen "Road to 500"-Initiative, die bis 2034 weltweit 500

Standorte anstrebt, begrüßt die WTCA das World Trade Center (WTC) Sarajevo als

jüngstes Mitglied. Damit unterstreicht die WTCA ihre Expansionsstrategie, die

den internationalen Handel stärkt und Südosteuropa neue wirtschaftliche

Möglichkeiten eröffnet.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das WTC Sarajevo markiert einen bedeutenden Schritt in der wirtschaftlichenTransformation der Stadt. Das von MDC doo Sarajevo initiierte Projekt zieltdarauf ab, den lokalen Privatsektor durch modernste Infrastruktur, effizienteNetzwerkplattformen und unkomplizierten Informationsaustausch nachhaltig zufördern. Gleichzeitig wird das WTC als zentrale Anlaufstelle für internationaleUnternehmen dienen, die an Investitionen und Geschäftstätigkeiten in der Regioninteressiert sind.Ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung des WTC Sarajevo kann dieStädtepartnerschaft mit der deutschen Stadt Magdeburg sein. Diese langjährigePartnerschaft, die von gegenseitigem Vertrauen und wirtschaftlichem Austauschgeprägt ist, soll durch das neue WTC weiter gestärkt werden. Das Projekteröffnet neue Perspektiven für Handel und Investitionen zwischen Deutschland undBosnien und Herzegowina. "Mit Magdeburg haben wir einen starken Partner, um aufdem deutschen Markt in Zukunft noch präsenter zu sein", erklärt Edin Sefo, CEOvon MDC d.o.o. Sarajevo und CEO des WTC Sarajevo "das WTC Sarajevo wird diewirtschaftlichen Beziehungen vertiefen und Chancen für beide Seiten schaffen".Die Initiative unterstreicht die Bedeutung der deutsch-bosnischen Beziehungenund fördert den bilateralen Dialog sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit.Das WTC Sarajevo bietet mit seinem repräsentativen Standort in Marijin Dvor,Quadrant C, direkten Zugang zu den mehr als 300 WTC Standorten in fast 100Ländern weltweit. Die markante Architektur verleiht der Stadt internationaleAusstrahlung und unterstützt ihre Positionierung als attraktiveInvestitionsdestination. Die Ansiedlung des WTC verspricht nicht nur eineBelebung der wirtschaftlichen Aktivitäten, sondern könnte auch ausländischeInvestitionen nach Sarajevo locken und die Exportleistung des Landes deutlich