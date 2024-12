DHL mit Verkaufssignal

Zur Hochzeit der Corona-Pandemie markierte DHL noch bei 61,38 Euro seinen Höhepunkt, musste sich mit dem Gegenwind ausgehend von den Lockerungsmaßnahmen ab September 2021 jedoch einem Abwärtstrend hingeben. In einem ersten Schritt ging es auf 41,36 Euro talwärts, im Oktober 2022 fiel der Preis sogar auf 29,67 Euro zurück. Seitdem hat sich der Wert zwar kurzzeitig auf 47,04 Euro bis Sommer letzten Jahres erholen können, an die Stärke aus der Corona-Zeit konnte die Aktie jedoch nicht mehr aufschließen. Gestützt wurden die Notierungen bis vor wenigen Wochen noch durch eine auffällige Horizontalunterstützung um 36,00 Euro, diese ging jedoch Anfang November zu Bruch, womit die Wahrscheinlichkeit erneuter Verluste auf die Oktobertiefs aus 2022 sehr stark gestiegen ist.

Der Bruch der wichtigen Unterstützung von 36,00 Euro sowie die anschließende Bestätigung durch einen erfolgreichen Pullback und neuerliche Jahrestiefs könnte die DHL-Aktie nun in den Bereich von 33,44 Euro weiter talwärts drücken, darunter ist stark von einem Test der Verlaufstiefs aus 2022 bei 29,67 Euro auszugehen. Entsprechend dieser Erwartung könnte ein kurzzeitiges Short-Investment durchaus in Betracht gezogen werden. Auf der Oberseite dürfte sich das Chartbild dagegen erst über den EMA 200 auf Wochenbasis bei aktuell 39,95 Euro signifikant verbessern und Anstiegschancen an 42,44 und darüber in den Bereich um 43,56 Euro eröffnen.

