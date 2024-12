Markt so heiß wie zu Dotcom & Meme-Hype – wird die Momentum-Party anhalten?

Die jüngste, fast 40-prozentige Kursrallye von Broadcom unterstreicht laut Interactive Brokers die "Momentum-Party", die Anleger zum Jahresende 2024 erleben. Broadcom hat es in die wöchentliche Liste der 25 aktivsten Ticker der Handelsplattform geschafft. Tesla führt die Liste weiterhin an, gefolgt von Nvidia, MicroStrategy und Palantir. Diese Liste basiert auf einem gleitenden Fünf-Tage-Durchschnitt des Auftragsflusses in Aktien und Optionen.

Und weiter: "Es handelt sich so gut wie ausschließlich um Megacap-Techaktien, Krypto, Halbleiter-Aktien, KI-Aktien und Quantencomputer-Aktien. Natürlich gibt es bei diesen Themen eine Menge Überschneidungen."

Die Rallye wird durch mehrere Faktoren gestützt, darunter vor allem die niedrigere US-Inflation, erwartete Zinssenkungen der Federal Reserve und Optimismus hinsichtlich der neuen Trump-Regierung, die auf Steuersenkungen und Deregulierung setzt. Trotz Skepsis einiger Analysten gegenüber den hohen Bewertungen von Technologieaktien haben viele ihre Prognosen für den S&P 500 angehoben.

Tipp aus der Redaktion: Ob stabiler Dividenden-Lieferant, Tech-Pionier oder spekulative Wette im Krypto-Bereich – wir haben die Märkte für Sie ausgiebig durchforstet und präsentieren Ihnen 6 Unternehmen, die große Chancen auf außergewöhnliche Kurssteigerungen besitzen. Hier sind, speziell für Sie, Ihre "6 Richtigen" für 2025.

Lisa Shalett von Morgan Stanley hebt hervor, dass das Verhältnis von Put- zu Call-Optionen unterdurchschnittlich ist, was auf die Erwartung steigender Kurse hinweist. Der CBOE Volatility Index (VIX), oft als Angstbarometer" der Wall Street bezeichnet, liegt aktuell bei 15,36 – deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt von etwa 20. Shalett betont zudem, dass die Euphorie der Anleger für Kursgewinne so hoch ist wie nie zuvor in den 37 Jahren, in denen das Conference Board von Morgan Stanley Markterwartungen untersucht hat.

"Für Investoren ist es beängstigend, sich von Dingen zu trennen, die am besten gelaufen sind", erklärt Jeffrey Palma, Leiter des Bereichs Multi-Asset-Lösungen beim Investmentunternehmen Cohen & Steers. Diese Dynamik erinner an historische Episoden wie den Tech-Boom von 1999 und den Meme-Stock-Crash 2021, in denen der Momentum-Faktor außergewöhnliche Outperformance zeigte.

Mit Blick auf 2025 warnt Morgan Stanley jedoch davor, dass die Markteuphorie nachlassen könnte, sobald die positiven Effekte der Wahlen abklingen. "Sobald die Euphorie verflogen ist, benötigen Anleger stärkere Unternehmenskennzahlen, um das Narrativ von einem beschleunigten Gewinnwachstum und einer Margenausweitung aufrechtzuerhalten", heißt es in einer Analyse.

Die US-Bank empfiehlt daher, große Konzentrationen in Aktien der "Magnificent 7" und anderen "Trump-Trade"-Outperformern zu reduzieren, um sich gegen mögliche Rückschläge zu wappnen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion