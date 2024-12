Dax legt zum Mittag weiter zu - Commerzbank vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Mittwoch nach einem Start leicht im Plus bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.312 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank-Aktien, am Ende die Papiere von Zalando, Beiersdorf und Symrise.



Impulse werden am Mittwoch von der Anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Zentralbank Federal Reserve erwartet, die für den Abend geplant ist. "Die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA zeichnen ein uneinheitliches Bild. Starken Zahlen aus dem Einzelhandel steht ein überraschender Rückgang der Industrieproduktion gegenüber", kommentierte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Dennoch bleibt für die Fed heute Abend die Option einer Zinssenkung, garniert mit einem vorsichtigen Ausblick auf ein Jahr 2025, in dem es nur sehr wenige oder gar keine weiteren Leitzinssenkungen geben könnte."





