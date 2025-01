Direkter Draht zu Ihrem Anlageerfolg! TOP Vorbereitung für den nächsten Boom!

Liebe Leserinnen und Leser,

vom 3. bis 5. Dezember 2024 fand in London wieder die bedeutende Mines and Money Forum statt.

Commodity-TV war wieder als exklusiver Medienpartner vor Ort, um Sie exklusiv mit den neusten News und Anlageideen aus der Bergbaubranche zu versorgen.

U.S. Gold Corp.: Komplett Genehmigtes Gold-Kupfer Projekt in Wyoming

In der dynamischen Welt des Bergbaus gibt es immer wieder spannende Neuigkeiten und Entwicklungen. Eine der jüngsten und bedeutendsten ist die Ankündigung des US Gold Corps (WKN: A2P14K) über ihr vollständig genehmigtes Kupfer- und Goldprojekt in Wyoming. Dieses Projekt hat das Potenzial, die Bergbauindustrie in Nordamerika zu revolutionieren und Investoren große Chancen zu bieten.

Quelle: KI generiertes Bild

Überblick über das CK Copper-Projekt

Das CK Copper-Projekt befindet sich in Wyoming, einem Bundesstaat, der für seine reiche Ressourcenausstattung bekannt ist. Mit einer Bevölkerung von nur etwa 600.000 Menschen und einer großen Landfläche ist Wyoming auf Ressourcen wie Kohle, Öl, Gas, Trona und Uran angewiesen. Jetzt kommt erstmals seit 100 Jahren Kupfer und Gold hinzu.

Genehmigungen und Fortschritte

Ein herausragendes Merkmal des CK Copper-Projekts ist, dass es vollständig genehmigt ist. George Bee, der CEO von US Gold Corp, betont, dass es in Nordamerika nur sehr wenige Projekte gibt, die diesen Status erreichen. Die Genehmigung für die Luftqualität war die letzte Hürde, die überwunden werden musste, und die schnelle Genehmigung in Wyoming ist bemerkenswert im Vergleich zu den oft langwierigen Prozessen in anderen Bundesstaaten.

Finanzierung und Marktinteresse

US Gold Corp hat kürzlich 10,2 Millionen Dollar bei einer Kapitalerhöhung zu einem Preis von 7 Dollar pro Aktie gesammelt. Diese Finanzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, die nächsten Schritte in der Projektentwicklung zu unternehmen. Zum Zeitpunkt des Interviews lag der Aktienkurs bei etwa 8 Dollar, was auf ein starkes Interesse am Unternehmen hinweist.

Strategische Lage und Infrastruktur

Die Lage des Projekts ist strategisch vorteilhaft. Es liegt in der Nähe von Cheyenne, was eine hervorragende Anbindung an die Infrastruktur bedeutet. Die Möglichkeit, dass Mitarbeiter in einer Stadt mit allen notwendigen Annehmlichkeiten wohnen, ist ein großer Vorteil. Dies erleichtert die Rekrutierung und die Logistik erheblich.

Zusätzliche Einnahmequellen aus Abraum

Eine interessante Entwicklung ist die Möglichkeit, mit den Abraumgesteinen Einnahmen zu erzielen. Der Abraum, der beim Abbau des Kupfer- und Goldgesteins anfällt, kann als Zuschlagstoff verwendet werden. Dies könnte die Baukosten des Projekts erheblich senken und gleichzeitig eine zusätzliche Einnahmequelle schaffen.

Umweltfreundliche Praktiken

US Gold Corp legt großen Wert auf umweltfreundliche Praktiken. Die Nutzung von Abraum als Zuschlagstoff ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch ein positives Beispiel für nachhaltige Entwicklung im Bergbau. Das Unternehmen strebt danach, die bereits investierte Energie und Ressourcen bestmöglich zu nutzen.

Mehr zu dem Unternehmen finden Sie unter https://www.usgoldcorp.gold/

Zusätzlich finden Sie uns und unsere Videos natürlich auch auf YouTube.com. Wir würden uns auch hier über ein Like oder ein Abo von Ihnen sehr freuen!

Mit Rohstoff- und Commodity TV immer die neusten Management-News aus 1. Hand!

Precious Metals Summit ist die erste unabhängige Investmentkonferenz in der Schweiz, die sich auf Entdecker, Entwickler und aufstrebende Produzenten von Gold, Silber und vielen weiteren Rohstoffen konzentriert.

Der Rohstoffsektor ist heiß! Hier gibt es nun wieder ordentlich Geld zu verdienen!