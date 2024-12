Mercedes-Benz-Aktie: Dieser Stern könnte schon sehr bald wieder aufgehen!

Die deutsche Automobilindustrie steckt in der vielleicht schwierigsten Krise ihrer Geschichte. Während einerseits bei der Entwicklung alternativer Antriebsarten zu lange gezögert wurde, hat man hinsichtlich des autonomen Fahrens und der Konnektivität wichtige Verbrauchertrends verpasst.

Damit ist man in der Kundengunst mit den USA und der Volksrepublik China auf gleich zwei wichtigen Märkten hinter die heimische Konkurrenz zurückgefallen. Die Folge ist eine hartnäckige Nachfrageschwäche, die durch die Wachstumsflaute in der Euro-Zone noch verstärkt wird.

Mitten in der Krise: Mercedes-Benz-Aktie vor möglicher Erholung!

Die Anteile von Mercedes Benz haben sich mit einem Minus von rund 14 Prozent seit dem Jahreswechsel vergleichsweise tapfer geschlagen – die Anteile von BMW und Volkswagen haben im selben Zeitraum jeweils rund 22 Prozent nachgegeben. Gegenüber dem deutschen Leitindex DAX, der sich in diesem Jahr um 21 Prozent steigern konnte, ist die Performance jedoch indiskutabel.

Das könnte sich in den kommenden Wochen und Monaten ändern, denn wenngleich der Kurs noch immer schwer angeschlagen ist, verdichten sich die Zeichen für eine größere Gegenbewegung, die sogar schon sehr bald einsetzen könnte. Dazu der Blick in den Chart.

Übergeordneter Abwärtstrend, aber ...

Die Aktie von Mercedes Benz handelt seit dem Erreichen ihres Verlaufshochs im Oktober 2021 bei etwas über 90 Euro in einem Abwärtstrend. Anders als dem Gesamtmarkt oder zahlreichen Einzelwerten ist dem Fahrzeughersteller im Rahmen des aktuellen Bullenmarktes kein neues Rekordhoch gelungen. Dieses liegt unverändert bei 96,07 Euro und wurde im März 2015 erreicht.

Das zeigt die starke Zyklizität von Automobil-Aktien und beweist, dass diese in aller Regel keine guten, langfristigen Investments sind, sondern Wertpapiere, die getradet oder nur für überschaubare Zeiträume gehalten werden sollten. Auch das mittelfristige Trendgeschehen ist bei Mercedes Benz aktuell von fallenden Kursen bestimmt.

... Bodenbildung in vollem Gange!

Eine erste Verbesserung hat sich jedoch durch einen Tempoverlust ergeben. Seit dem Sommer handelt die Aktie in einem etwas flacheren Abwärtstrendkanal als noch im Frühjahr. Dieser verfügt gegenwärtig über eine Breite von etwa 7,50 Euro und hat dem Papier zuletzt den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren eingebrockt.

Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass eine Kapitulation ausgeblieben ist und sich die Aktie im Bereich von 52 Euro stabilisieren konnte, der nun als Unterstützung fungiert. Von hier ausgehend hat bereits eine erste Erholung eingesetzt, die zumindest zeitweise zur Rückeroberung der 50-Tage-Linie geführt hat, die zur Wochenmitte jedoch wieder aufgegeben wurde.

Divergenzen machen Rebound zunehmend wahrscheinlich

Im Bereich von 54 Euro besteht jedoch bereits eine weitere Rebound-Möglichkeit, denn hier verläuft die Mittellinie des Abwärtstrends als potenzielle Unterstützung. Auch ist der durch die 50-Tage-Linie sowie die Horizontale gebildete Widerstand bei 55 Euro – und damit ein kurzfristiges Kaufsignal – nicht allzu weit entfernt.

Mit Blick in die technische Indikation besteht für eine Fortsetzung der Gegenbewegung zur Oberseite eine hohe Chance. Zum einen ist es sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im Trendstärkeindikator MACD zu bullishen Divergenzen gekommen – entgegen der Trendbewegung der Aktie handeln die technischen Indikatoren in Aufwärtsbewegungen. Solche Divergenzen gelten als Vorboten potenzieller Trendwenden.

Zum anderen hat sich der MACD über die Nulllinie verbessern und diese in den vergangenen Tagen auch behaupten können, was einen kurzfristigen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt. Solange dieser also nicht wieder unter die Nulllinie und damit mutmaßlich auch unter seine Signallinie fällt, ist daher bevorzugt mit steigenden Kursen zu rechnen.

Fazit: Frühzeitige Einstiegschance

Die Aktie von Mercedes Benz handelt in einem langfristigen Abwärtstrend und ist damit ein gutes Beispiel für die hohe Zyklusabhängigkeit von Autobauern. Innerhalb dieses Abwärtstrends liegt jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Trendwende vor, die in eine mehrwöchige oder sogar mehrere Monate anhaltende Gegenbewegung münden könnten.

Solange die Käufer den Boden bei rund 52 Euro behaupten, ist daher bevorzugt mit steigenden Kursen zu rechnen, erst recht, wenn der Ausbruch aus dem Trendkanal bei etwa 57,50 Euro gelingt.

Turmhohe Gewinne auch ohne Raketenstart? So geht's!

Risikoaffine Anleger und Trader, die dieses Szenario spielen und dabei überproportional hohe Kursgewinne einfahren wollen, können das mithilfe eines Discount-Calls tun. Bei einem solchen werden gegenüber einem herkömmlichen Call-Optionsschein die maximal anrechenbaren Gewinne zwar begrenzt, dafür ist der Einstieg aber sehr viel günstiger. Bei Mercedes Benz empfiehlt sich dieses Vorgehen außerdem auch deshalb, da nicht zu erwarten ist, dass die Aktie in den kommenden Monaten zur Kursrakete wird.

Der Discount-Call VM70W4 begrenzt Kursgewinne bei 65 Euro und verfügt über eine Basis von 55 Euro. Innerhalb dieses Bereiches erhalten Anlegerinnen und Anleger zum Laufzeitende in rund sieben Monaten eine Auszahlung, wobei für Kurse von 65 Euro oder darüber der Maximalgewinn von 10 Euro und damit eine Rendite von fast 400 Prozent winken. Das Auszahlungsprofil ist für Kurse zwischen Basispreis und Cap das folgende:

Szenariotabelle

Discount-Call VM70W4 (Basis 55 € / Cap 65 €) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Aktie * 53,95 € Kaufpreis Discount-Call * 2,03 € Basis / Cap 55,00 € / 65,00 € Laufzeit / Fälligkeit 20.06.2025 Verkaufspreis Aktie 55,00 € 57,50 € 60,00 € 62,50 € 65,00 € Wertentw. m. Discount-Call 0,00 € 2,50 € 5,00 € 7,50 € 10,00 € Rendite Aktie +1,9 % +6,6 % +11,2 % +15,8 % +20,5 % Rendite Discount-Call -100,0 % +23,2 % +146,3 % +269,5 % +392,6 % Breakeven 57,03 €

* Stand: Mittwoch, 18. Dezember, 17:15 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Doch Vorsicht: Sollte Mercedes Benz zum Laufzeitende am 20. Juni kommenden Jahres unterhalb von 55 Euro handeln, gibt es keine Rückzahlung. In diesem Fall kommt es zum Totalverlust. Das zwischenzeitliche Unterschreiten des Basispreises ist im Unterschied zu einem KO-Zertifikat jedoch kein Problem.

