Direkter Draht zu Ihrem Anlageerfolg! TOP Vorbereitung für den nächsten Boom!

Interessante Insides in die Osisko Gruppe durch Dr. Rainer Ruckteschler

Die Geschichte von Osisko Metals (WKN: A2DTZC) und seinen bemerkenswerten Entwicklungen in der Rohstoffbranche ist faszinierend. Im Folgenden werfen wir einen detaillierten Blick auf die Hintergründe, die bedeutenden Projekte und die Zukunftspläne des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf das Gaspé-Kupferprojekt und die Entwicklungen im Jahr 2025.

Die Anfänge von Osisko Metals

Osisko Metals wurde 2004 gegründet und ist Teil der Osisko-Gruppe, die in der Bergbauindustrie eine bedeutende Rolle spielt. Dr. Rainer Ruckteschler, ein Mitbegründer, erinnert sich an die Anfänge des Unternehmens und die ersten Schritte in der Goldbergbauindustrie. Die erste große Errungenschaft war das Windfall-Projekt in Quebec, das bis 2014 erfolgreich betrieben wurde und schließlich für etwa 4,2 Milliarden Dollar an Agnico Eagle und Yamana Gold verkauft wurde.

Diese Goldmine hat sich als äußerst profitabel erwiesen, produziert weiterhin und wird voraussichtlich noch 20 bis 30 Jahre in Betrieb bleiben. Aus dieser erfolgreichen Phase entstand auch die Osisko Gold Royalties, eine Royalty-Gesellschaft, die heute eine Marktbewertung von über 5 Milliarden Dollar hat.

Erweiterung in die Basismetalle

Nach dem Verkauf der ursprünglichen Goldmine richtete sich der Fokus auf Basismetalle, insbesondere Zink und Kupfer. Hierbei spielte Bob Wares, der Chefgeologe des Unternehmens, eine entscheidende Rolle. Er hatte zuvor ein großes Zinkprojekt in Arizona erfolgreich entwickelt und verkauft. Seine Vision für Osisko Metals umfasste den Erwerb des Pine Point Projekts in den Northwest Territories, welches nach einer Finanzierungspartnerschaft mit Appian, einem großen Rohstofffonds, weiterentwickelt wird.

Der Verkauf von 65 % des Zinkprojekts an Appian ermöglicht es Osisko Metals, das Projekt bis zur finalen Investitionsentscheidung kostenfrei zu finanzieren. Dies ist besonders wichtig, da die Rohstoffpreise volatil sind und die Finanzierung oft eine Herausforderung darstellt.

Kupfer: Der Schlüssel zur Dekarbonisierung

Kupfer wird als eines der kritischsten Elemente angesehen, um die weltweite Dekarbonisierung und Elektrifizierung voranzutreiben. Es ist nicht nur für Elektroautos wichtig, sondern auch für die Infrastruktur zur Unterstützung erneuerbarer Energien. Bob Wares hat in der Vergangenheit an einem Kupferprojekt namens Gaspé gearbeitet, das durch mehrere Transaktionen an Glencore fiel.

Nach jahrelangen Verhandlungen gelang es Osisko Metals, das Gaspé-Projekt von Glencore zu erwerben. Im Jahr 2022 wurden 40.000 Meter Bohrungen durchgeführt, und die ersten Ressourcenschätzungen übertrafen die Erwartungen des Managementteams erheblich. Mit einer Gesamtressource von etwa 1,5 Milliarden Tonnen und einem Rohstoffwert von 50 bis 60 Milliarden Dollar hat das Projekt das Potenzial, eine der größten Kupferminen in Nordamerika zu werden.

