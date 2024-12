STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Covestro (WKN GP30EB)

Seit ihrem Jahreshoch Anfang Oktober von 58,98 Euro bewegt sich die Covestro-Aktie seitwärts. Der Chemie-Konzern gab nun bekannt, dass Monique Buch neue Vertriebschefin der Leverkusener wird. Sie tritt damit die Nachfolge der derzeitigen CCO Sucheta Govil an, deren zweite Amtszeit im Juli endet. Buch, zuvor bei der Lenzing AG, übernimmt das Segment Solutions & Specialties. Heute steigt die Aktie um 0,6 % auf 56,78 Euro. Stuttgarter Anleger verkaufen einen Call-Optionsschein auf Covestro. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN MG5MTD) Trotz eines erfolgreichen Jahres für Nvidia geht den Papieren der Kalifornier zum Jahresende scheinbar etwas die Luft aus. Die Nvidia-Aktie verbilligt sich diese Woche zeitweise um 8 % auf 128 US-Dollar, aktuell notiert sie bei 130,39 US-Dollar. Unter anderem Aussagen des Microsoft-CEO Satya Nadella setzten die Aktie des Chip-Riesen unter Druck. Nadella äußerte Bedenken bezüglich der Nachhaltigkeit des KI-Chip-Booms. Da Microsoft ein bedeutender Kunde von Nvidia ist, werden solche Kommentare mit besonderem Interesse verfolgt. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia wird an der Euwax verkauft. 3. Knock-out-Put auf DAX (WKN MG5GJ4)

Vom saisonalen Rückenwind ist am deutschen Markt wenig zu sehen, aber laut Marktbeobachtern ist es noch zu früh für einen Abgesang auf die DAX-Weihnachtsrally. Nach drei Verlusttagen startet der DAX heute mit leichten Gewinnen in die Wochenmitte und notiert aktuell bei 20.300 Punkten. Mit Spannung blicken Anleger auf die am Abend stattfindende letzte Fed-Sitzung des Jahres. Analysten erwarten eine Absenkung der Leitzinsen um 0,25 % wird vermutet. Knock-out-Anleger handeln vor allem einen Put auf den DAX.

Euwax Sentiment