Weltweit lernen und wachsen

Ispringen (ots) - Vom Arbeitgeberranking Trendence 2024 zu einem der besten

Ausbildungsbetriebe ausgezeichnet, stellt die Rutronik Elektronische Bauelemente

GmbH Berufseinsteigern mit einer Ausbildung oder einem DH-Studium die Weichen

für einen erfolgreichen Start in der Elektronikbranche. Dabei punktet das

Unternehmen vor allem mit seiner Internationalität.



Internationale Erfahrungen sammeln mit Rutronik





Seit seiner Gründung vor über 50 Jahren in Ispringen hat sich Rutronik zu einemglobal agierenden Unternehmen mit mehr als 80 Standorten in über 37 Ländernentwickelt. Diese ausgeprägte internationale Ausrichtung ist ein besondererMehrwert für Berufseinsteiger während der Ausbildung oder eines dualen Studiums(https://www.presseportal.de/pm/135201/5802779) .Rutronik kann ihnen mit einem Auslandsaufenthalt an einem der internationalenStandorte die Möglichkeit bieten, neue Länder und Kulturen kennenzulernen, seienes mehrwöchige Praktika oder ein gesamtes Auslandssemester. Diese Erfahrungenermöglichen es nicht nur, sprachliche Fähigkeiten zu erweitern undinterkulturelle Kompetenz zu stärken. "Es war definitiv eine Herausforderung,aber ich habe unheimlich viel gelernt. Die herzlichen und unglaublichfreundlichen Kollegen haben dazu beigetragen, dass diese Zeit unvergesslichbleibt und mein duales Studium geprägt hat", sagt zum Beispiel Maurice Unger,der 2024 ein siebenwöchiges Praktikum in Paris(https://www.rutronik-careers.com/lightbox/auslandspraktikum-paris) absolvierthat.Wie interkulturelle Zusammenarbeit Innovationen fördertInterkulturelle Erfahrungen sind ein Pluspunkt für die persönliche Erfahrungjedes Einzelnen sowie für die Arbeitsatmosphäre im Unternehmen insgesamt. Daszeigt auch eine Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA) (https://www.kofa.de/media/Publikationen/Studien/Kulturelle_Vielfalt_in_Unternehmen_3_2020.pdf) , die die Auswirkungen von kultureller Vielfalt in Unternehmenuntersucht hat. So bringen Mitarbeiter mit unterschiedlichen Hintergründenverschiedene Perspektiven und Lösungsansätze ein, was nicht nur zu einerkreativeren und produktiveren Arbeitsumgebung führt, sondern auch dieInnovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit stärkt.Indem Rutronik kluge Köpfe aus der ganzen Welt zusammenbringt, fördert es denAustausch und die interkulturelle Zusammenarbeit. Dass das auch herausforderndsein kann, erzählt Marc Höferer. Bei seinem dreimonatigen Praktikum imchinesischen Shenzhen(https://www.rutronik-careers.com/lightbox/erfahrungsbericht-shenzhen) amdortigen Rutronik-Standort erlebte der duale Student eine ganz andere Welt: 18Millionen Einwohner, chinesische Kulinarik, eine andere Arbeitsmentalität undMenschen aus den verschiedensten Teilen Chinas. "Die Kollegen haben mir schnellüber den Kulturschock hinweggeholfen und mir die schönsten Ecken der Stadtgezeigt. Nach dem Arbeitseinsatz hatte ich die Chance, zwei Wochen lang China zubereisen."In Kombination mit einem breiten Spektrum an Ausbildungsberufen, dem umfassendenund praxisnahen Einblick in alle Unternehmensbereiche sowie regelmäßigenSchulungsmaßnahmen und Ausbildungsgesprächen, eröffnet die interkulturelleAusbildung bei Rutronik vielversprechende Karrierechancen über den eigenenTellerrand hinaus.Über RutronikDie Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führendenDistributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und 82 Niederlassungen aufdrei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem GlobalPlayer gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberSenior Director HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: mailto:Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135201/5933641OTS: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH