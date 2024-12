Ceconomy ins Minus gedreht - Ausblick wird hinterfragt

(neu: Kursentwicklung, Prognosen konkretisiert, detaillierter Kommentar Warburg)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hinweise auf gute Geschäftsaussichten und eine neue Dividendenpolitik haben die Papiere von Ceconomy am Mittwoch nur kurz angetrieben. Der Ausblick wurde im Verlauf stärker hinterfragt. Nicht ungewöhnlich mit Blick auf zurückliegende Zahlenveröffentlichungen des Elektronik-Einzelhändlers, drehten die Papiere auch diesmal nach kräftigen Kursgewinnen zum Auftakt ins Minus.

Am Nachmittag verloren sie auf dem letzten Platz im Nebenwerteindex SDax 7,4 Prozent auf 2,73 Euro. Am Widerstand um die Marke von 3,20 Euro, an dem sie im vierten Quartal öfters gescheitert waren, kamen sie erneut nicht vorbei.