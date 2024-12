Neujahr: Diese Börsen haben heute geöffnet

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), im übrigen Europa, in den USA, in Kanada und in den meisten anderen Ländern der Welt ist der erste Tag des neuen Jahres ein gesetzlicher Feiertag und damit auch ein Börsenfeiertag. An Börsenfeiertagen findet kein Handel mit Aktien und Anleihen statt.

Nach unseren Recherchen gibt es weltweit nur wenige Länder, in denen die Börsen am 1. Januar geöffnet sind. Dies gilt insbesondere für Länder mit abweichenden Kalendern oder kulturellen Unterschieden.

Tehran Stock Exchange (Iran) : Im Iran wird Neujahr nach dem persischen Kalender gefeiert, so dass die Börse am 1. Januar nach dem gregorianischen Kalender geöffnet ist. Das iranische Neujahrsfest findet erst am 21. März 2025 nach dem gregorianischen Kalender statt – an diesem Tag ist die Börse Teheran geschlossen.

Saudi Stock Exchange (Tadawul) : In Saudi-Arabien gilt der islamische Kalender und der 1. Januar ist kein Feiertag.

Qatar Stock Exchange : Auch Katar folgt dem islamischen Kalender, so dass der 1. Januar kein offizieller Feiertag ist und die Börse geöffnet ist.

Egyptian Exchange (Ägypten): In Ägypten ist der 1. Januar kein gesetzlicher Feiertag und die Börse ist an diesem Tag geöffnet.



Allerdings können an deutschen Börsenfeiertagen bei den meisten Brokern keine Orders für ausländische Handelsplätze aufgegeben werden. Dies gilt auch dann, wenn an diesem Tag im Ausland kein Börsenfeiertag ist. Grundsätzlich empfiehlt sich ein Blick auf den Handelskalender des eigenen Brokers zu werfen, da dieser den Zugang zeitlich begrenzen kann.



Wichtig für deutsche Anleger ist auch der Handelskalender der Frankfurter Wertpapierbörse. Hier sind alle handelsfreien Tage bis einschließlich Ende 2029 eingetragen.

Unterschiedliche Auswirkungen von Börsenfeiertagen auf verschiedene Anlageklassen

Der Einfluss von Börsenfeiertagen auf den Handel ist je nach Anlageklasse sehr unterschiedlich. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und Co. sind von Feiertagen nicht betroffen, sie werden rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche gehandelt.

Auch der Devisenhandel ist durch die Börsenfeiertage weniger eingeschränkt. Hier können Währungspaare auch an nationalen Feiertagen gehandelt werden – und zwar die ganze Woche von Sonntagabend 22:00 Uhr bis Freitagabend 23:00 Uhr ohne Unterbrechung. Allerdings sind die Handelsvolumina außerhalb der regulären Handelszeiten gering und die Volatilität ist aufgrund des Mangels an marktbewegenden Nachrichten niedriger. Dies kann für Devisenhändler, die in der Regel auf der Grundlage von Nachrichten handeln, eine Herausforderung darstellen, da während dieser Zeit selten neue Analysen oder Prognosen veröffentlicht werden.

Der Aktienhandel ist an Feiertagen deutlich schwieriger. Es gibt zwar den OTC-Handel (Over-the-Counter, d.h. außerbörslicher Handel), dieser zeichnet sich jedoch häufig durch ein geringeres Kapitalvolumen aus, was zu höheren Spreads zwischen An- und Verkaufskursen führt. Der Handel mit Aktien ist daher an Feiertagen nicht nur generell nicht zu empfehlen, sondern oft auch technisch nicht durchführbar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion