NTS Deutschland hat NRW im Blick

Leipzig (ots) - Dank positiver Ergebnisse in Bayern und Baden-Württemberg plant

die NTS Deutschland GmbH eine weitere Expansion nach Nordrhein-Westfalen. Dabei

sucht das Unternehmen ein komplettes Team, das nicht nur die Region erschließt,

sondern auch den zukünftigen Standort in NRW mitbestimmt.



Die NTS Deutschland GmbH mit Standorten in Friedrichshafen, Leipzig, Rosenheim,

Augsburg, Reutlingen, Regensburg und Heidelberg hat in den letzten Jahren eine

äußerst erfolgreiche Entwicklung durchlaufen. Die unternehmerischen Ziele wurden

weit übertroffen und so strebt der IT-Dienstleister eine Standorterweiterung an.

Möglich gemacht hat dies insbesondere die Unterstützung der hervorragenden

Mitarbeiter:innen in Deutschland, aller treuen Kunden, der Herstellerpartner,

sowie die Leistung des globalen NTS Teams.





