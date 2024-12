Heidelberger Druckmaschinen: Analyst sieht Verdopplungspotenzial im Jahr 2025

Die Belegschaft in Wiesloch wird laut einer Vereinbarung um rund 450 Vollzeitstellen reduziert, was etwa 10 Prozent der Mitarbeiter an diesem Hauptstandort ausmacht. Diese Maßnahme soll ab dem Geschäftsjahr 2027/2028 das bereinigte EBITDA jährlich um 39 Millionen Euro verbessern. Um diese Einsparungen gegen Lohninflation abzusichern, verzichtet der Betriebsrat für die kommenden zwei Jahre auf Tariferhöhungen.

Das Unternehmen plant Rückstellungen in Höhe von 30 Millionen Euro, die vollständig im dritten Quartal gebucht werden. Zusätzlich werden 10 Millionen Euro nicht verbrauchter Rückstellungen aus früheren Maßnahmen genutzt. Die gesamten Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 40 Millionen Euro, die sich auf die Geschäftsjahre 2025/2026 und 2026/2027 verteilen.