Cerro de Pasco - Durchgängig extrem hohe Gallium-Gehalte nachgewiesen!

Kurz vor Jahresende wartet Cerro de Pasco Resources (CSE CDPR / FRA N8HP) noch einmal mit Ergebnissen von seinem Abraumprojekt Quiulacocha in Zentralperu auf. Und die Metallgehalte können einmal mehr überzeugen. Denn nicht nur die Silberwerte liegen nach wie vor über den Erwartungen des Unternehmens!

So konnte Cerro de Pasco in Abraumhalden abermals auch extrem hohe Gallium-Gehalte nachweisen. Der Preis dieses kritischen Metalls, das u.a. in militärischer und kommerzieller Elektronik, in Halbleitern sowie Computer- und Fernsehbildschirmen zum Einsatz kommt, hat sich mittlerweile mehr als verdoppelt, seitdem China Anfang August seine Gallium-Exporte in die USA stark einschränkte. Zuletzt wurden laut Fastmarkets 595 USD pro Kilogramm aufgerufen.

Die Highlights der heutigen Bohrungen, die Länge entspricht den Bohrkernlängen ab der Oberfläche:

- Bohrloch SPT15 durchschnitt 19 Meter („m“) mit 73,09 Gramm pro Tonne („g/t“) Silber („Ag“), 2,10 % Zink („Zn“), 0,90 % Blei („Pb“) und 27,30 g/t Gallium („Ga“).

- Loch SPT16 durchteufte 19 m mit 55,44 g/t Ag, 1,64 % Zn, 0,70 % Pb und 26,21 g/t Ga

- Loch SPT17 durchteufte 21 m mit 54,71 g/t Ag, 1,50% Zn, 0,70% Pb und 31,05 g/t Ga

- Loch SPT18 durchteufte 22 m mit 50,27 g/t Ag, 1,31 % Zn, 0,65 % Pb und 28,99 g/t Ga

- Loch SPT34 durchteufte 15 m mit 58,77 g/t Ag, 1,79 % Zn, 0,70 % Pb und 31,29 g/t Ga

- Loch SPT37 durchteufte 18 m mit 50,51 g/t Ag, 1,28 % Zn, 0,89 % Pb und 49,26 g/t Ga

- Loch SPT38 durchteufte 18 m mit 50,38 g/t Ag, 1,48 % Zn, 0,96 % Pb und 55,68 g/t Ga.

Zur besseren Einordnung: Die durchschnittlichen Gallium-Gehalte in ihren Ausgangsmaterialien sind eher gering, liegen je nach Ausgangsrohstoff nur zwischen 10 und 150 mg (!) / kg… (Wir berichteten erst kürzlich zum Thema Gallium https://goldinvest.de/galliumpreis-steigt-nach-chinesischen-exportbeschrankungen-weiter/)

Auch Silbergehalt und Vorkommen übertrifft die Prognosen

Darüber hinaus betont Cerro de Pascos CEO Guy Goulet, dass die Resultate insgesamt die Erwartungen und Prognosen übertroffen hätten – insbesondere was die Kontinuität und auch die Gehalte der Silbervererzung betrifft.

Aber auch Herr Goulet erklärte, dass das man das durchgängige Vorkommen von Gallium so nicht erwartet habe und es die Wirtschaftlichkeit des Projektes potenziell erheblich steigern könnte. Man werde jetzt repräsentative Mischproben zur metallurgischen Untersuchung einreichen, um zukünftige Studien zur Wirtschaftlichkeit von Quiulacocha zu untermauern. Die Resultate der Untersuchungen sollen aber auch die nächste, ausgedehnte Bohrkampagne unterstützen, so der Cerro de Pasco-CEO weiter.

Auf jeden Teil hätten die vorgelegten Ergebnisse, die Teil eines 40 Löcher umfassenden Bohrprogramms sind, gezeigt, dass der Metallgehalt in der Tiefe und seitlich über 400 Meter des gebohrten Gebiets kontinuierlich sei.

Interessant ist auch das Vorkommen von Eisen, so das Unternehmen, da dieses auf das Auftreten von Pyrit in der ganzen Lagerstätte hindeute. Pyrit (ca. 50 % des Abraums) könnte ein wertvolles Nebenprodukt für das Projekt darstellen. Das bevorstehende metallurgische Testarbeitsprogramm wird deshalb auch das Potenzial auf eine Pyrit-Gewinnung bewerten, einschließlich des geschätzten Gehalts, der Nebenprodukte und der Verunreinigungen.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keinerlei Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung von möglichen Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachliche Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche/journalistische Veröffentlichungen. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Der Erwerb von Wertpapieren, insbesondere bei Aktien im Penny-Stock-Bereich, birgt hohe Risiken, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jegliche Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) und gemäß § 48f (5) BörseG weisen wir darauf hin, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Cerro de Pasco Resources halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Wir können auch nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen Cerro de Pasco Resources im gleichen Zeitraum diskutieren. Es kann daher zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung in diesem Zeitraum kommen. Darüber hinaus versucht die GOLDINVEST Consulting GmbH, mit Cerro de Pasco Resources in ein vertragliches Dienstleistungsverhältnis zu treten, so dass auch hier ein Interessenkonflikt besteht.