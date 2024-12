Scholz kommt zu Nato-Treffen mit Selenskyj

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Mittwochabend am Treffen mehrerer Nato-Staaten mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teilnehmen. Das teilte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin offiziell mit. Nach seinen Worten steht die weitere Unterstützung der Ukraine im Mittelpunkt des informellen Treffens, zu dem Nato-Generalsekretär Mark Rutte eingeladen habe.

Darüber hinaus bestätigte Büchner, dass Scholz am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel den französischen Staatschef Emmanuel Macron vertreten wird. Der Élyséepalast in Paris hatte zuvor angekündigt, dass Macron in das vom Zyklon "Chido" verwüstete Überseegebiet Mayotte im Indischen Ozean reisen wird./ax/bk/DP/nas