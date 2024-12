Sky Deutschland / WOW bietet ab sofort In-App-Käufe im Apple Store an

WOW steht für das breiteste Angebot an Sport- und Unterhaltungsinhalten und höchste Qualität zu einem attraktiven Preis. Nutzer haben flexiblen und einfachen Zugriff auf die besten Serien, aktuelle Blockbuster kurz nach dem Kino und das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky.



Caterina Preti, Senior Vice President OTT bei Sky Deutschland: "Mit der neuen In-App Kauf-Funktion machen wir es für die Kunden nun noch leichter auf die beliebten Inhalte von WOW ganz schnell und bequem zuzugreifen. Aktuelle Topserien wie "The Penguin", "Dune: Prophecy" oder "The Day of the Jackal" sowie die besten Blockbuster und erstklassiger Live-Sport sind damit nur wenige Klicks entfernt."



Über WOW:



Der Streamingdienst WOW (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de



