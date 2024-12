JPMorgan belässt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 49 Euro

Petzi56 schrieb 05.04.24, 22:51

Komisch, das kann ich irgendwie gar nicht verstehen. Gezwungen? - warum nicht lsufen lassen, wenn wir die "4" vorne noch sehen könnten? Ist doch kein wirkliches Geheimnis mehr, das die FED eine mögliche Zinssenkung noch verschieben könnte/wird. Was bedeutet das für Kreditvergabe-Banken?????? Weshalb also gezwungen verkaufen?

Schaue sich doch jeder selbst die Kurse und Dividenden vor 2008 an. Dann würde sich der Hinweis für "gezwungen" vonselbst erübrigen. Meine Bankentitel treiben mir langsam das $-Zeichen in die Pupille, sodas ich vonden"Stücken" mit Sicherheit nichts hergebe. ImGegenteil, ich warte lieber mal ab, was imSommerals Dividendenzugang aufdemKonto eingeht. Nur duesen Titeln habe ich zu verdanken das mein New Energylatistiges Depot in erfrischend grüne Zonen gewechselt ist. Diversivizierung ist durch nichts zu ersetzen... deshakb, wer gut im Plus ist freuen und Dividende kassieren... und weiter freuen. Keine Empfehlung etwas falsch zu machen....