Überwältigendes Ärzte-Votum für Arbeitskampf an kommunalen Krankenhäusern

Berlin (ots) - Zwei Wochen lang hatten die Mitglieder des Marburger Bundes im

Geltungsbereich des Tarifvertrages TV-Ärzte/VKA Gelegenheit, ihr Votum zu einem

unbefristeten Arbeitskampf an den kommunalen Kliniken abzugeben. Das Ergebnis

der Urabstimmung fällt eindeutig aus: 92 Prozent der teilnehmenden Mitglieder

des Marburger Bundes in den tarifgebundenen Kliniken sprechen sich für

unbefristete Arbeitskampfmaßnahmen im Sinne eines Vollstreiks aus.



In einer Sondersitzung hat die Große Tarifkommission des Marburger Bundes

daraufhin beschlossen, den Weg für unbefristete Streikmaßnahmen ab 15. Januar

2025 freizumachen. Die genaue Ausgestaltung und zeitliche Staffelung legen die

Landesverbände des Marburger Bundes fest. "Das überwältigende Votum unserer

Mitglieder ist ein klares Signal an die Vereinigung der kommunalen

Arbeitgeberverbände, endlich in einen vernünftigen Verhandlungsmodus zu

wechseln. Unsere Mitglieder erwarten ein wertschätzendes Angebot der

Arbeitgeber, das ihren Leistungen gerecht wird. Sollte die VKA weiterhin keine

Bereitschaft zeigen, den Ärztinnen und Ärzten in den kommunalen Kliniken

entgegenzukommen, werden wir am 15. Januar mit unbefristeten Streikmaßnahmen

beginnen", sagte Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes.







halben Jahr. Seitdem fanden fünf Verhandlungsrunden statt, ohne dass eine

Einigung erzielt werden konnte. Für den 2. Vorsitzenden des Marburger Bundes,

Dr. Andreas Botzlar, liegt die Verantwortung für die Eskalation der

Tarifauseinandersetzung eindeutig bei den Arbeitgebern: "Es war die VKA, die

über fünf Verhandlungsrunden immer wieder auf Zeit gespielt hat und die

Ärztinnen und Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern hingehalten hat. Es war die

VKA, die in der vierten Verhandlungsrunde zunächst eigene Vorschläge zur

Gestaltung der Schichtdienste und Nachtarbeit in die Diskussion eingebracht hat,

um sie dann in der fünften Verhandlungsrunde wieder unter den Tisch fallen zu

lassen. Und es war die VKA, die dann ein Angebot präsentiert hat, das eine

neunmonatige Nullrunde und eine Minimalerhöhung der Gehälter bei einer Laufzeit

von insgesamt 30 Monaten vorsieht. Mit ihrer störrischen Haltung trägt die VKA

diesen Konflikt letztlich auf dem Rücken der Patientinnen und Patienten aus. Uns

bleibt angesichts dieser Blockade keine andere Wahl, als zum letzten Mittel zu

greifen, um unsere berechtigten Forderungen durchzusetzen."



Neben einer Reform der völlig veralteten Tarifregelungen zur Schichtarbeit

fordert der Marburger Bund eine lineare Gehaltserhöhung von 8,5 Prozent sowie

Verbesserungen bei der Rufbereitschaft und den Bereitschaftsdienstentgelten, um

der hohen Belastung der Ärztinnen und Ärzte gerecht zu werden.



Der mit der VKA verhandelte Tarifvertrag findet bundesweit Anwendung auf rund

60.000 Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Krankenhäusern, mit Ausnahme der

Vivantes-Kliniken in Berlin und anderen Kliniken, für die Haustarifverträge

gelten. Aufgrund der besonderen tarifrechtlichen Situation in Hamburg mit einem

bestehenden landesverbandlichen Überleitungstarifvertrag sind dort nur

Warnstreiks möglich, zu denen der Landesverband des Marburger Bundes gesondert

aufrufen wird.



Weitere Informationen unter: http://www.vka-tarifrunde.de .



Pressekontakt:



Marburger Bund Bundesverband

Referat Verbandskommunikation

Hans-Jörg Freese (Pressesprecher)

Tel. (030) 746846-40

Mobiltel.: 0162 2112425

E-Mail: mailto:presse@marburger-bund.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77282/5933772

OTS: Marburger Bund - Bundesverband







Die Verhandlungen zwischen dem Marburger Bund und der VKA begannen vor einemhalben Jahr. Seitdem fanden fünf Verhandlungsrunden statt, ohne dass eineEinigung erzielt werden konnte. Für den 2. Vorsitzenden des Marburger Bundes,Dr. Andreas Botzlar, liegt die Verantwortung für die Eskalation derTarifauseinandersetzung eindeutig bei den Arbeitgebern: "Es war die VKA, dieüber fünf Verhandlungsrunden immer wieder auf Zeit gespielt hat und dieÄrztinnen und Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern hingehalten hat. Es war dieVKA, die in der vierten Verhandlungsrunde zunächst eigene Vorschläge zurGestaltung der Schichtdienste und Nachtarbeit in die Diskussion eingebracht hat,um sie dann in der fünften Verhandlungsrunde wieder unter den Tisch fallen zulassen. Und es war die VKA, die dann ein Angebot präsentiert hat, das eineneunmonatige Nullrunde und eine Minimalerhöhung der Gehälter bei einer Laufzeitvon insgesamt 30 Monaten vorsieht. Mit ihrer störrischen Haltung trägt die VKAdiesen Konflikt letztlich auf dem Rücken der Patientinnen und Patienten aus. Unsbleibt angesichts dieser Blockade keine andere Wahl, als zum letzten Mittel zugreifen, um unsere berechtigten Forderungen durchzusetzen."Neben einer Reform der völlig veralteten Tarifregelungen zur Schichtarbeitfordert der Marburger Bund eine lineare Gehaltserhöhung von 8,5 Prozent sowieVerbesserungen bei der Rufbereitschaft und den Bereitschaftsdienstentgelten, umder hohen Belastung der Ärztinnen und Ärzte gerecht zu werden.Der mit der VKA verhandelte Tarifvertrag findet bundesweit Anwendung auf rund60.000 Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Krankenhäusern, mit Ausnahme derVivantes-Kliniken in Berlin und anderen Kliniken, für die Haustarifverträgegelten. Aufgrund der besonderen tarifrechtlichen Situation in Hamburg mit einembestehenden landesverbandlichen Überleitungstarifvertrag sind dort nurWarnstreiks möglich, zu denen der Landesverband des Marburger Bundes gesondertaufrufen wird.Weitere Informationen unter: http://www.vka-tarifrunde.de .Pressekontakt:Marburger Bund BundesverbandReferat VerbandskommunikationHans-Jörg Freese (Pressesprecher)Tel. (030) 746846-40Mobiltel.: 0162 2112425E-Mail: mailto:presse@marburger-bund.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/77282/5933772OTS: Marburger Bund - Bundesverband