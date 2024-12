Deutsche Leasing organisiert Nachfolge für Verbundvorstand (FOTO)

Bad Homburg (ots) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Leasing hat David Gerstner

mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 in den Vorstand berufen. David Gerstner,

derzeit stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, wird

das Ressort mit dem Schwerpunkt Sparkassen- und Mittelstandsgeschäft übernehmen.

Damit folgt er auf Rainer Weis, der am 30. November 2025 nach 15 Jahren im

Vorstand der Deutschen Leasing seinen Ruhestand antritt.



"Mit David Gerstner gewinnt die Deutsche Leasing einen versierten und

praxiserfahrenen Sparkassen-Kenner. Er verfügt über umfassende Expertise in der

erfolgreichen Leitung und strategischen Weiterentwicklung von Finanzinstituten",

sagt Alexander Wüerst, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Leasing.







Hochrhein. Zuvor war er mehrere Jahre bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

in leitenden Funktionen, zuletzt als Leiter des Bereichs Key Account & Corporate

Finance und stellvertretendes Vorstandsmitglied, tätig. Seine Karriere begann -

nach einer Ausbildung bei der Dresdner Bank sowie einem anschließenden Studium

zum Diplom-Kaufmann - bei der Landesbank Baden-Württemberg, bei der er unter

anderem als Prokurist und Senior Projektleiter im Bereich Corporate Loans tätig

war.



"Wir freuen uns, zu einem so frühen Zeitpunkt eine geordnete Nachfolgeregelung

gefunden zu haben," sagt Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen

Leasing. "Wir danken Rainer Weis für sein großes, langjähriges Engagement -

insbesondere bei der erfolgreichen Intensivierung des Verbundgeschäfts mit den

Sparkassen. Mit David Gerstner gewinnen wir einen im Firmenkundengeschäft und in

der Sparkassen-Finanzgruppe sehr erfahrenen Kollegen."



Über die Deutsche Leasing



Die Deutsche Leasing Gruppe ist der lösungsorientierte Asset-Finance-Partner für

den deutschen Mittelstand. Das Unternehmen begleitet Investitionsvorhaben im In-

und Ausland und bietet vielfältige Finanzierungslösungen (Asset Finance) und

ergänzende Dienstleistungen (Asset Services) für das Anlage- und Umlaufvermögen

an. Angesichts der großen Transformationsthemen dieser Zeit begleitet das

Unternehmen seine Kunden bei der Finanzierung von Wandel und Innovation - ob für

die Dekarbonisierung, Digitalisierung oder für eine zukunftsfähige

Infrastruktur. Innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe ist die Deutsche Leasing

Gruppe als zentraler und international ausgerichteter Verbundpartner das

Kompetenzzentrum für Leasing, Factoring und weitere alternative

Finanzierungsformen. Die Sparkassen in Deutschland können in diesem Verbund

ihren Unternehmens- und Firmenkunden je nach Bedarf Beratung oder speziell auf

das jeweilige Investitionsvorhaben zugeschnittene Finanzierungsprodukte

anbieten. Im internationalen Geschäft begleitet die Deutsche Leasing ihre Kunden

aus Deutschland in über 20 Länder, darunter die wichtigsten Exportmärkte

Europas, China und die USA, sowie Kanada und Brasilien. Seit über 60 Jahren

erleichtert die Deutsche Leasing ihren mittelständischen Kunden aus Industrie,

Handel, Dienstleistung und dem öffentlichen Sektor Investitionen in Innovation

und Transformation.



Pressekontakt:



Dorina Gutberlet

Pressesprecherin

Telefon +49 6172 88-1170

mailto:dorina.gutberlet@deutsche-leasing.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33459/5933778

OTS: Deutsche Leasing AG







