First Phosphate unterzeichnet langfristige Abnahmeabkommen und verfolgt Interesse von Finanzpartner

SAGUENAY, QUEBEC – 18. Dezember 2024 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gestern zwei langfristige Abnahmeabkommen mit kreditwürdigen Abnahmepartnern (die „Käufer“) hinsichtlich seiner zukünftigen Produktionen in Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet hat, wodurch das Risiko für seine zukünftigen Projekte verringert und deren zukünftige Finanzierung verbessert werden.

Darüber hinaus tritt das Unternehmen nun in die nächste Phase der Gespräche mit der Pekuakamiulnuatsh First Nation (die „First Nation“) hinsichtlich einer möglichen finanziellen Beteiligung am Unternehmen ein, wie dies im von der First Nation und dem Unternehmen am 9. April 2024 unterzeichneten Kooperationsabkommen vorgesehen ist.

„Wir gratulieren First Phosphate zu diesem Abnahmeabkommen“, sagte Gilbert Dominique, Chief der Pekuakamiulnuatsh First Nation. „Wir begrüßen das Erreichen dieses bedeutsamen Meilensteins mit Zuversicht und freuen uns darauf, die nächste Phase unserer Gespräche mit First Phosphate fortzusetzen.“

„First Phosphate erreicht seine Ziele, indem es weiterhin eine vertrauensvolle Beziehung mit der First Nation aufbaut, die bestrebt ist, die Entwicklung des Projekts auf eine Weise zu unterstützen, die ihre Werte respektiert“, sagte John Passalacqua, CEO von First Phosphate.

Die endgültigen Bedingungen der Abnahmeabkommen werden in separaten Abkommen zwischen den Vertragsparteien festgelegt. Die Abkommen enthalten Stornierungsrechte seitens der Käufer, wenn die erste Produktlieferung nicht bis zu einem bestimmten Datum erfolgt – es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren eine Verlängerung – sowie andere übliche Stornierungsbestimmungen. Der Beginn des vom Unternehmen geplanten operativen Betriebs unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich Genehmigungen und Finanzierungen, an denen das Unternehmen weiterhin intensiv arbeitet.

Gilbert Dominique, Chief der Pekuakamiulnuatsh First Nation, und John Passalacqua, CEO von First Phosphate, bei der Unterzeichnung des Kooperationsabkommens am 9. April 2024

9. April 2024: Kooperationsabkommen zwischen Pekuakamiulnuatsh First Nation und First Phosphate

