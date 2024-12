Dax wenig bewegt vor Fed-Sitzung - Mehr los bei Einzelwerten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch haben sich die Indizes am deutschen Aktienmarkt recht wenig bewegt. Nach zuletzt drei Börsentagen in Folge mit leichten Verlusten für den Dax notierte der deutsche Leitindex am Nachmittag 0,17 Prozent fester bei 20.280,01 Punkten.

Der MDax gab zur Wochenmitte um 0,15 Prozent auf 25.901,79 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,3 Prozent zu.

Die italienische Großbank Unicredit baute ihre Beteiligung über Finanzinstrumente an der Commerzbank weiter aus. Der Gesamtposition betrage nun rund 28 Prozent, hieß es. Die Commerzbank-Papiere gewannen 2 Prozent.

Die Nachricht, dass Siemens in den kommenden Monaten 6 Prozent seiner Beteiligung an Siemens Energy veräußern will, belastete den Kurs des Energietechnik-Unternehmens letztlich kaum. Am Nachmittag notierten Energy 2,8 Prozent fester in der Nähe des Rekordhochs. Auch Siemens fehlen mit plus 0,8 Prozent nicht viel bis zum Höchststand.

Redcare verloren fast 5 Prozent. Händler verwiesen auf einen Bericht im "Handelsblatt", wonach Deutschlands größte Drogeriekette dm im Online-Apothekenmarkt aktiv werden will. Es droht also ein intensiverer Wettbewerb.

Kontron sicherte sich einen weiteren Großauftrag im Bereich Verteidigung und Sicherheit im Wert von voraussichtlich 165 Millionen Euro. Die Aktien sprangen um 8,9 Prozent hoch.

Die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy will im neuen Geschäftsjahr operativ deutlich mehr verdienen und richtet ihre Dividendenpolitik neu aus. Künftig sollen 10 bis 25 Prozent des Gewinns je Aktie an die Aktionäre weitergegeben werden. Die Ceconomy-Titel hatten anfangs deutlich zugelegt, drehten dann aber ebenso deutlich ins Minus mit zuletzt 7,5 Prozent. Der Ausblick wurde im Verlauf immer stärker hinterfragt.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,0487 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag auf 1,0497 (Montag: 1,0498) Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt sank der Rentenindex Rex um 0,02 Prozent auf 126,67 Punkte. Die Umlaufrendite stieg von 2,18 Prozent am Vortag auf 2,19 Prozent. Der Bund-Future verlor 0,18 Prozent auf 134,46 Punkte./ajx/mis

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,30 % und einem Kurs von 2,73 auf Tradegate (18. Dezember 2024, 14:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,04 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 41,23 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -30,53 %/+35,08 % bedeutet.