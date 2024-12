Unicredit baut Commerzbank-Anteil aus - kommt die Übernahme?

toller schrieb heute 10:59

Tja, das haben die Italiener richtig klasse gemacht. Während in D alle schwer beeindruckt sind von den tollen Strategien der Commerzbank „eigenständig“ zu bleiben und sich auch ganz viele Unternehmer zu Wort melden, sammelt UniCredit weiter ein. Dazwischen kauf einer kleineren Bank in Italien, die CobA Leute sind erleichtert, vielleicht wird die Übernahme ja abgeblasen, aber nein, genau das Gegenteil ist der Fall.



Seit Jahrzehnten reden wir, leben wir in Europa. Und auf Unternehmensebene ist der europäische Gedanke dann auf einmal nicht gewünscht…



Sehe ich also auch so wie die meisten hier. Die Übernahme wird kommen, schön halten die Aktien und Derivate ;-))