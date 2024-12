Mit dem 4-Schritte-System von Smart Trading Gains zum Erfolg (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Graz (ots) - Immer mehr Anleger interessieren sich für den kurzfristigenBörsenhandel, auch bekannt als Trading. Doch wer mit dieser dynamischenAnlagestrategie erfolgreich sein möchte, muss einige wichtige Dinge beachten.Als erfahrener Trading-Experte kennt Thomas Wabnig die Herausforderungen undErfolgsgeheimnisse der Finanzmärkte. Mit Smart Trading Gains hat er eineinnovative Trading-Ausbildung entwickelt, die es selbst Einsteigern ermöglicht,innerhalb weniger Monate zu erfolgreichen Tradern zu werden. Wie Anleger mit dem4-Schritte-System von Smart Trading Gains ihre finanziellen Ziele erreichenkönnen, erfahren Sie hier.Das Trading an der Börse wird von vielen Menschen als eine Möglichkeit gesehen,schnellen und einfachen Erfolg zu erzielen. Und tatsächlich scheint derkurzfristige Börsenhandel auf den ersten Blick nicht sonderlich kompliziert zusein - schließlich gibt es im Wesentlichen nur zwei Entscheidungen: kaufen oderverkaufen. Die wahre Kunst liegt jedoch darin, den richtigen Zeitpunkt für denEinstieg oder Ausstieg aus einem Trade zu bestimmen. "Meine Erfahrung zeigt,dass der Handel mit Wertpapieren eine gründliche Analyse, eine fundierteStrategie und ein konsequentes Risikomanagement erfordert", mahnt Thomas Wabnigvon Smart Trading Gains. "Leider scheitern viele Anfänger genau an diesenGrundlagen, was vermeidbare Verluste nach sich zieht. Oft liegt das daran, dassihnen ein klares System fehlt.""Viele Laien beginnen ohne ausreichendes Verständnis für die Funktionsweise derFinanzmärkte zu handeln", fährt der Trading-Experte fort. "Sie sind also nichtvertraut mit den Grundlagen der Börse - seien es nun Analysetechniken,Marktindikatoren oder Handelsinstrumente. Dieses fehlende Wissen führt häufig zuuninformierten Entscheidungen, die das Risiko erhöhen, Verluste im Depot zuerleiden." Mit Smart Trading Gains hat Thomas Wabnig eine effektiveTrading-Ausbildung entwickelt, die es selbst Einsteigern ermöglicht, innerhalbkürzester Zeit zu erfolgreichen Tradern zu werden, ohne auf dem Weg dorthinfatale Fehler zu begehen. Ziel ist es, durch erprobte Strategien und fundiertesMarktverständnis ein unabhängiges Einkommen im fünfstelligen Bereich zugenerieren. Damit das gelingt, bietet das Programm eine optimale Kombination ausTheorie und Praxis, dank der die Teilnehmer das Handwerk des Tradings von Grundauf erlernen. Als erstes TÜV-zertifiziertes Trading-Ausbildungszentrum ausGraz/Österreich, das erprobte Systeme mit intensiver Betreuung kombiniert, hebtsich Smart Trading Gains qualitativ deutlich von anderen Anbietern ab. DieTrading-Ausbildung gliedert sich in mehrere Schritte, die konsequent aufeinander