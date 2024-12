BioVaxys stellt Versorgung mit GMP-konformem Lipid sicher, um DPX-basierte Impfstoffe vor Aufnahme des präklinischen und klinischen Programms herzustellen

Die DPX-Technologie („DPX") von BioVaxys ist eine patentierte Verabreichungsplattform, die eine Reihe bioaktiver Moleküle wie mRNA/Polynukleotide, Peptide/Proteine, virusähnliche Partikel und kleine Moleküle verpacken/verabreichen kann, um gezielte, lang anhaltende Immunantworten zu erreichen, die durch verschiedene formulierte Komponenten ermöglicht werden. Die DPX-Plattform, die nicht nicht wässrig und nicht systemisch ist, erleichtert die Rekrutierung von Immunzellen und die Aufnahme von Antigenen an der Injektionsstelle, um sie über Antigen-präsentierende Zellen an die regionalen Lymphknoten abzugeben und so eine robuste und dauerhafte Antigen-spezifische Immunantwort zu stimulieren.

Kenneth Kovan, President und Chief Operating Officer bei BioVaxys, erklärt: „Wir konnten die Lipide zu kommerziell attraktiven Bedingungen erwerben. Die Menge von 48 kg Lipid wird voraussichtlich den Bedarf für alle denkbaren präklinischen oder klinischen Studien der kommenden Jahre decken und dem Unternehmen mehr als ein Jahr Vorlaufzeit für die Herstellung dieses Wirkstoffs einsparen."

Informationen zur BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf der klinischen Phase, das sich dem Ziel verschrieben hat, die Lebensqualität von Patienten durch neuartige Immuntherapien zu verbessern. Diese Therapien bauen auf seiner DPX-Immunbildungs-Technologieplattform und seiner HapTenix „Neoantigen"-Tumorzellkonstrukt-Plattform auf, um Krebserkrankungen, Infektionskrankheiten, Antigen-Desensibilisierung für Nahrungsmittelallergien und andere immunologische Krankheiten zu behandeln. Durch einen differenzierten Wirkmechanismus liefert die DPX-Plattform Anweisungen an das Immunsystem, um eine spezifische, robuste und anhaltende Immunantwort zu erzeugen. Die klinische Pipeline des Unternehmens umfasst Maveropepimut-S (MVP-S), das auf der DPX-Plattform basiert und sich in der Phase IIB der klinischen Entwicklung für das fortgeschrittene rezidivierend-refraktäre diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) und platinresistenten Eierstockkrebs befindet. MVP-S liefert antigene Peptide von Survivin, einem allgemein anerkannten Krebsantigen, das bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen häufig übermäßig exprimiert wird, und liefert außerdem einen Aktivator des angeborenen Immunsystems und ein universelles CD4-T-Zell-Helfer-Peptid. MVP-S wurde gut vertragen und hat bei mehreren Krebsindikationen einen definierten klinischen Nutzen sowie die Aktivierung einer gezielten und anhaltenden, Survivin-spezifischen Anti-Tumor-Immunantwort gezeigt. Darüber hinaus entwickelt BioVaxys DPX+SurMAGE – eine duale zielgerichtete Immuntherapie, die antigene Peptide für die beiden Krebsproteine Survivin und MAGE-A9 kombiniert, um Immunreaktionen auf diese beiden unterschiedlichen Krebsantigene gleichzeitig auszulösen, DPX-RSV für Respiratory Syncytial Virus, DPX+rPA für die Prophylaxe von Erdnussallergien und BVX-0918, ein personalisierter immuntherapeutischer Impfstoff, der die proprietäre HapTenix „Neoantigen"-Tumorzellkonstrukt-Plattform für refraktiven Eierstockkrebs im Spätstadium nutzt. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel "BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB), und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.biovaxys.com und auf X und LinkedIn.